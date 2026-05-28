Przypomnijmy, że jubileuszowy 70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbył się w Wiedniu w dniach 12 i 14 maja (półfinały) oraz 16 maja (wielki finał).

Z powodu bojkotu Izraela z konkursu wycofały się Hiszpania (członek tzw. Wielkiej Piątki mający zapewniony od razu udział w finale), Irlandia, Holandia, Słowenia i Islandia. Tym samym w stolicy Austrii pojawili się przedstawiciele 35 państw - to najmniej od 2003 r.

Konkurs w tym roku wygrała reprezentantka Bułgarii Dara z piosenką "Bangaranga". 27-letnia wokalistka zdobyła w sumie 516 punktów. Kolejne miejsca zajęli przedstawiciele

Izraela (343), Rumunii (296), Australii (287) i Włoch (281). Typowany na głównego faworyta duet Linda Lampenius x Pete Parkkonen z Finlandii ("Liekinheitin") ostatecznie znalazł się dopiero na 6. miejscu. Nasza Alicja Szemplińska ("Pray") zajęła 12. miejsce, przede wszystkim dzięki poparciu jurorów (133 punkty plus zaledwie 17 od widzów).

Eurowizja 2027 w Bułgarii. Co już wiemy?

Niemal od razu po zakończeniu konkursu w Wiedniu w Bułgarii rozpoczęły się pierwsze przymiarki do organizacji przyszłorocznej edycji. Dodajmy, że ten kraj jeszcze nigdy nie wygrał Eurowizji. Z kolei w 2015 r. Bułgaria organizowała Eurowizję Junior - w przypadku tego konkursu nie ma reguły, że to efekt wygranej w poprzednim roku.

Wiadomo już, że chęć organizacji Eurowizji 2027 wyraziły takie miasta, jak stolica Bułgarii - Sofia, drugie największe miasto w tym kraju - Płowdiw, oraz położone nad Morzem Czarnym Warna i Burgas. Z tych czterech lokalizacji to w Sofii znajduje się największy obiekt, mogąca pomieścić blisko 18 tys. osób Arena Sofia. To właśnie tu odbyła się Eurowizja Junior 2015. Można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że stolica będzie organizować przyszłoroczny konkurs - zwycięskie miasto zostanie ogłoszone w sierpniu.

Do tej pory siedem krajów potwierdziło swój udział w Eurowizji 2027. Są to Bułgaria, Dania, Finlandia, Niemcy, San Marino, Luksemburg i Macedonia Północna. To ostatnie państwo powróci po 5-letniej przerwie. W kolejnych siedmiu krajach (w tym na Węgrzech, które po raz ostatni występowały na Eurowizji w 2019 r.) decyzja o potwierdzeniu udziału "jest w toku". Na razie nie ma żadnych oficjalnych komunikatów ze strony TVP.

Dyrektor Eurowizji Martin Green jeszcze przed tegorocznym finałem wyraził nadzieję, że w 2027 powrócą kraje, które bojkotowały jubileuszową edycję w Wiedniu. Przedstawiciele tej piątki (Hiszpania, Irlandia, Holandia, Słowenia i Islandia) dyplomatycznie stwierdzili, że decyzje zapadną "w najbliższych miesiącach". Irlandczycy wprost uznali, że "na ten moment" nie ma powodu, by wycofywać się z bojkotu Izraela. Z kolei Belgowie zaapelowali do Europejskiej Unii Nadawców (EBU, organizatorzy Eurowizji) o jasne stanowisko przeciwko wojnie i przemocy.

