Prowadzącą galę wraz z jego dyrektorem artystycznym Carlo Contim i piosenkarką Laurą Pausini była prezenterka dziennika w telewizji RAI, Giorgia Cardinaletti. Ze sceny nawiązywali do wydarzeń na Bliskim Wschodzie.

"Przeżywamy sprzeczne uczucia. Chcemy świętować włoską muzykę, ale nie możemy ignorować tego, co się dzieje" - podkreślił Carlo Conti ze sceny Teatru Ariston.

Festiwal w San Remo: Sal Da Vinci reprezentantem Włoch na Eurowizję

W konkursie o główną nagrodę udział wzięło 30 wykonawców. Zwycięzcą został popularny wokalista Sal Da Vinci z piosenką "Per sempre si" (Na zawsze tak). 56-latek będzie reprezentował Włochy podczas tegorocznego Konkursu Piosenki Eurowizji w Wiedniu.

Specjalnym gościem sobotniego finału był światowej sławy tenor Andrea Bocelli, który do Teatru Ariston przyjechał na białym koniu. Dodajmy, że operowy gwiazdor w wieku 12 lat stracił wzrok.

