Fani chcą wysłać ją na Eurowizję 2027. Sara James ma inne plany

Plebiscyt organizowany przez Dziennik Eurowizyjny i Eurovibes odbywa się od 2015 roku. W przeszłości wygrywali go m.in. Margaret, Dawid Podsiadło, sanah, Jann i Doda.

Sara James zdobyła w tegorocznej edycji 154 punkty. Michał Szpak zakończył rywalizację z wynikiem 133 punktów, a Roxie Węgiel uzbierała ich 128. W pierwszej szóstce znaleźli się również Margaret, Sylwia Grzeszczak i Igor Herbut.

Pod uwagę wzięto też wcześniejsze głosowania prowadzone w mediach społecznościowych oraz typowania komisji osób związanych z muzyką. Sara James prowadziła w większości tych zestawień i wypracowała przewagę, której nie straciła do końca.

Sam superfinał należał do Michała Szpaka. Reprezentant Polski z 2016 roku zebrał w nim najwięcej głosów, ale po podliczeniu wszystkich etapów musiał uznać wyższość młodszej koleżanki. To drugie zwycięstwo Sary James w plebiscycie. Poprzednie odniosła przed Eurowizją 2025, kiedy rzeczywiście próbowała dostać się na konkurs.

Sara James wciąż czeka na odpowiednią piosenkę

Do preselekcji zgłosiła wówczas "Tiny Heart". Utwór przeszedł do finału, jednak wokalistka wycofała się jeszcze przed ujawnieniem pełnej listy uczestników.

James nie przekreśliła pomysłu występu na dorosłej Eurowizji. Zaznaczała jednak, że wróci do niego dopiero wtedy, gdy będzie miała materiał dający jej realną szansę na dobry wynik. Sam udział w konkursie nie jest dla niej wystarczającym powodem do startu.

W 2027 roku najprawdopodobniej nie zobaczymy jej więc w polskich preselekcjach. Zamiast tego 18-latka zasiądzie w fotelu trenerki dziesiątej edycji "The Voice Kids", której zwycięzca ma otrzymać prawo reprezentowania Polski na Eurowizji Junior.

TVP wciąż przyjmuje zgłoszenia

Artyści zainteresowani wyjazdem na Eurowizję 2027 mogą przesyłać propozycje do 15 listopada. Po zamknięciu naboru komisja TVP wybierze kandydatów, których zaprosi na przesłuchania w Warszawie.

Listę finalistów mamy poznać jeszcze przed Bożym Narodzeniem. Publiczne preselekcje odbędą się w styczniu lub lutym, a ich zwycięzca pojedzie na konkurs do Burgasu.