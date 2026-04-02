Przypomnijmy, że 70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Wiedniu w dniach 12 i 14 maja (dwa półfinały) oraz 16 maja (finał) - to efekt zwycięstwa austriackiego wokalisty JJ z piosenką "Wasted Love" (436 punkty) w ubiegłorocznym konkursie w Bazylei (Szwajcaria).

Środowisko eurowizyjne szykowało się na wielki jubileusz z okazji 70. edycji, jednak przygotowania do świętowania przyćmił bojkot udziału Izraela. Z konkursu wycofały się Hiszpania (członek tzw. Wielkiej Piątki mający zapewniony od razu udział w finale), Irlandia, Holandia, Słowenia i Islandia.

Miejsca w finale mają już pewne Austria (jako gospodarz) oraz pozostali uczestnicy Wielkiej Piątki (Niemcy, Włochy, Wielka Brytania i Francja).

Eurowizja 2026: Kiedy Alicja Szemplińska pojawi się na scenie?

2 kwietnia ogłoszono kolejność występów podczas półfinałów, którą ustalili producenci konkursu (uczestnicy jeszcze w połowie stycznia zostali rozlosowani z pięciu koszyków, w oparciu o m.in. historyczne głosowania, by zredukować możliwość głosowania blokami i zwiększyć szanse na niespodzianki).

Było wiadomo, że reprezentująca Polskę Alicja Szemplińska z utworem "Pray" wystąpi podczas pierwszego półfinału Eurowizji (12 maja) w drugiej połowie koncertu. Teraz dowiedzieliśmy się, że nasza wokalistka na scenie pojawi się jako 14., przedostatnia z grona półfinalistów. "Jeśli więc istnieje jakiś wpływ numeru startowego na wynik, to jest on minimalny" - czytamy w serwisie eurowizja.org.

"Ta pozycja jest znacznie powyżej moich oczekiwań. Jestem niesamowicie szczęśliwa, szczególnie patrząc na to, co mówią statystyki względem tej pozycji. Oczywiście sama pozycja nie wystarczy, włożę w mój występ bardzo dużo pracy, żeby jeszcze bardziej zwiększyć swoje szanse na awans do finału" - tak kolejność startową komentuje Alicja Szemplińska.

"Nasz" półfinał rozpocznie Satoshi z Mołdawii ("Viva, Moldova"), a konkursowe występy po Alicji zakończy zespół Lavina z Serbii ("Kraj mene"). W sumie podczas pierwszego koncertu zaprezentują się wykonawcy z 15 krajów, awans do wielkiego finału wywalczy 10 z nich.

Całość otworzy 70-osobowy chór, który wykona piosenkę "L'amour est bleu", z którą Vicky Leandros w barwach Luksemburga zajęła 4. miejsce na Eurowizji 1967. Dodatkowo prezenterzy Victoria Swarovski i Michael Ostrowski szykują muzyczny występ "Kangaroo", podczas którego dowiemy się m.in. jak odróżnić Austrię od Australii, a wspierać ich będzie Go-Jo, reprezentant Australii na Eurowizji 2025.

