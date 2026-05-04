W zespole Alicji Szemplińskiej znaleźli się czterej tancerze, którzy razem z nią wystąpią na eurowizyjnej scenie w Wiener Stadthalle (zgodnie z regulaminem konkursu ekipa może liczyć maksymalnie sześć osób). Wokalistce towarzyszą Oskar Borkowski, Włodzimierz Kołobycz, Stefano Silvino oraz Krystian Rzymkiewicz. Choreografem występu jest Adam Beta.

"Wspólnie tworzą dynamiczne, dopracowane widowisko, które łączy emocjonalny przekaz utworu z nowoczesną choreografią i oprawą wizualną" - podkreśla TVP.

"Jesteśmy już po pierwszej próbie. Moment, kiedy po raz pierwszy weszłam na scenę i zobaczyłam wszystko na własne oczy, był niesamowity - trudno to opisać słowami. Ogromne emocje! Mamy jeszcze kilka elementów do dopracowania, więc działamy dalej, żeby na kolejnej próbie wszystko zagrało dokładnie tak, jak to sobie wymarzyliśmy" - mówi Alicja prosto z Wiednia.

Alicja Szemplińska przygotowuje się do Eurowizji 2026 w Wiedniu

4 maja, dzień po pierwszej próbie, do mediów trafiły oficjalne zdjęcia prasowe z tego wydarzenia. Z kolei 7 maja, po drugiej próbie technicznej (Alicja pojawi się na scenie ok. 12:20), udostępniony zostanie fragment nagrania.

Dodajmy, że 9 maja polska ekipa ma w harmonogramie dzień prasowy. 10 maja (początek godz. 17:00) odbędzie się oficjalna ceremonia otwarcia Eurowizji 2026. Kolejnego dnia odbędą się dwie ostatnie próby pierwszego półfinału z udziałem Szemplińskiej (15:30 i 21:00). To podczas tej drugiej - generalnej - głosować mają jurorzy.

W składzie polskiej delegacji znaleźli się również jej szef Tomasz Sołowiński, Jacek Dybowski (realizator wizji występu) oraz Marcin Bania (grafik), którzy pracowali z Justyną Steczkowską podczas Eurowizji 2025. Za reżyserię występu Alicji odpowiada Kamil Staszczyszyn, producentką jest Magdalena Osiak-Jędrzejczak, a realizatorem światła - Marcin Michna. Polską wokalistkę wspierają także m.in. Patrycja Mosoń (szefowa mediów) i Dominik Więcek (stylista).

Kiedy Alicja Szemplińska wystąpi na Eurowizji?

70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Wiedniu w dniach 12 i 14 maja (dwa półfinały) oraz 16 maja (finał) - to efekt zwycięstwa austriackiego wokalisty JJ z piosenką "Wasted Love" (436 punkty) w ubiegłorocznym konkursie w Bazylei (Szwajcaria).

Środowisko eurowizyjne szykowało się na wielki jubileusz z okazji 70. edycji, jednak przygotowania do świętowania przyćmił bojkot udziału Izraela. Z konkursu wycofały się Hiszpania (członek tzw. Wielkiej Piątki mający zapewniony od razu udział w finale), Irlandia, Holandia, Słowenia i Islandia.

Miejsca w finale mają już pewne Austria (jako gospodarz) oraz pozostali uczestnicy Wielkiej Piątki (Niemcy, Włochy, Wielka Brytania i Francja).

Alicja Szemplińska wystąpi w pierwszym półfinale (12 maja) jako 14., przedostatnia z grona uczestników. "Nasz" półfinał rozpocznie Satoshi z Mołdawii ("Viva, Moldova"), a konkursowe występy po Alicji zakończy zespół Lavina z Serbii ("Kraj mene"). W sumie podczas pierwszego koncertu zaprezentują się wykonawcy z 15 krajów, awans do wielkiego finału wywalczy 10 z nich. W tym roku również półfinałach decydować będą jurorzy oraz widzowie.

