Eurowizja: Tak źle jeszcze nie było. Bukmacherzy nie wierzą w Alicję Szemplińską
Do tegorocznej Eurowizji w Wiedniu pozostało półtora miesiąca, co oznacza, że uczestnicy mocno intensyfikują swoje przygotowania. Tymczasem swoje notowania uaktualnili już bukmacherzy. Jak obecnie oceniane są szanse naszej reprezentantki Alicji Szemplińskiej?
Przypomnijmy, że 70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Wiedniu w dniach 12 i 14 maja (dwa półfinały) oraz 16 maja (finał) - to efekt zwycięstwa austriackiego wokalisty JJ z piosenką "Wasted Love" (436 punkty) w ubiegłorocznym konkursie w Bazylei (Szwajcaria).
Środowisko eurowizyjne szykowało się na wielki jubileusz z okazji 70. edycji, jednak przygotowania do świętowania przyćmił bojkot udziału Izraela. Z konkursu wycofały się Hiszpania (członek tzw. Wielkiej Piątki mający zapewniony od razu udział w finale), Irlandia, Holandia, Słowenia i Islandia.
Miejsca w finale mają już pewne Austria (jako gospodarz) oraz pozostali uczestnicy Wielkiej Piątki (Niemcy, Włochy, Wielka Brytania i Francja).
Eurowizja 2026: Bukmacherzy ocenili szanse Alicji Szemplińskiej
Reprezentująca Polskę Alicja Szemplińska z utworem "Pray" wystąpi podczas pierwszego półfinału Eurowizji (12 maja) w drugiej połowie koncertu. W tej części pojawią się również przedstawiciele Belgii (Esylla z "Dancing on the Ice"), Estonii (Vanilla Ninja z piosenką "Too Epic To Be True"), Izraela (Noam Bettan z "Michelle"), Litwy (Lion Ceccach i "Sólo quiero mas"), Czarnogóry (Tamara Živković z piosenką "Nova Zora"), San Marino (Senhit i Boy George z utworem "Superstar") i Serbii (Lavina i "Kraj mene"). W sumie w "naszym" półfinale zaprezentują się wykonawcy z 15 krajów, awans wywalczy 10 z nich.
Wszystkie kraje zaprezentowały już swoich reprezentantów i ich piosenki. Eurowizyjne serwisy regularnie publikują notowania bukmacherskie, w których można znaleźć typowania szans na końcowe zwycięstwo.
Od połowy lutego zdecydowanym faworytem jest Finlandia. Obecnie duetowi Linda Lampenius & Pete Parkkonen ("Liekinheitin") daje się 27 procent na wygraną. Pierwszą trójkę uzupełniają Monroe z Francji ("Regarde !" - 12 proc.) i Søren Torpegaard Lund z Danii ("Før vi går hjem" - 11 proc.).
Na czwarte miejsce awansowała Delta Goodrem z Australii ("Eclipse" - 9 proc.), która mocno poprawiła swoje notowania po poważnych spadkach w połowie marca.
Nas najbardziej interesują szanse Alicji Szemplińskiej, które jednak wyglądają coraz gorzej. Po wyborze wokalistki na polską reprezentantkę i tak nie były one zbyt duże, ale od tego czasu tylko się pogorszyły. Obecnie znajdujemy się na 32. miejscu (na 35 uczestników) z szansami poniżej 1 proc. na końcową wygraną. Dodajmy, że gdy na początku stycznia ruszyły tegoroczne notowania (kiedy jeszcze nie byli znani reprezentanci ani ich piosenki), Polska startowała z 11. miejsca z wynikiem 3 proc. szans.
W najnowszych notowaniach Alicja Szemplińska znalazła się w gronie najsłabszych z reprezentantami Azerbejdżanu (Jiva z piosenką "Just Go"), Czarnogóry (Tamara Živković i "Nova Zora") i Estonii (Vanilla Ninja i "Too Epic To Be True").
Pojawiło się również zestawienie, w którym można obstawić zwycięzcę "polskiego" półfinału. Tu również prowadzi duet Linda Lampenius & Pete Parkkonen (43 proc.). Alicja Szemplińska znalazła się tutaj na 12. pozycji (na 15 uczestników) - gdyby ten wynik powtórzył się podczas koncertu, to nasza wokalistka nie awansowałaby do wielkiego finału.