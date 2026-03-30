Przypomnijmy, że 70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Wiedniu w dniach 12 i 14 maja (dwa półfinały) oraz 16 maja (finał) - to efekt zwycięstwa austriackiego wokalisty JJ z piosenką "Wasted Love" (436 punkty) w ubiegłorocznym konkursie w Bazylei (Szwajcaria).

Środowisko eurowizyjne szykowało się na wielki jubileusz z okazji 70. edycji, jednak przygotowania do świętowania przyćmił bojkot udziału Izraela. Z konkursu wycofały się Hiszpania (członek tzw. Wielkiej Piątki mający zapewniony od razu udział w finale), Irlandia, Holandia, Słowenia i Islandia.

Miejsca w finale mają już pewne Austria (jako gospodarz) oraz pozostali uczestnicy Wielkiej Piątki (Niemcy, Włochy, Wielka Brytania i Francja).

Eurowizja 2026: Bukmacherzy ocenili szanse Alicji Szemplińskiej

Wszystkie kraje zaprezentowały już swoich reprezentantów i ich piosenki. Eurowizyjne serwisy regularnie publikują notowania bukmacherskie, w których można znaleźć typowania szans na końcowe zwycięstwo.

Od połowy lutego zdecydowanym faworytem jest Finlandia. Obecnie duetowi Linda Lampenius & Pete Parkkonen ("Liekinheitin") daje się 27 procent na wygraną. Pierwszą trójkę uzupełniają Monroe z Francji ("Regarde !" - 12 proc.) i Søren Torpegaard Lund z Danii ("Før vi går hjem" - 11 proc.).

Na czwarte miejsce awansowała Delta Goodrem z Australii ("Eclipse" - 9 proc.), która mocno poprawiła swoje notowania po poważnych spadkach w połowie marca.

Nas najbardziej interesują szanse Alicji Szemplińskiej, które jednak wyglądają coraz gorzej. Po wyborze wokalistki na polską reprezentantkę i tak nie były one zbyt duże, ale od tego czasu tylko się pogorszyły. Obecnie znajdujemy się na 32. miejscu (na 35 uczestników) z szansami poniżej 1 proc. na końcową wygraną. Dodajmy, że gdy na początku stycznia ruszyły tegoroczne notowania (kiedy jeszcze nie byli znani reprezentanci ani ich piosenki), Polska startowała z 11. miejsca z wynikiem 3 proc. szans.

W najnowszych notowaniach Alicja Szemplińska znalazła się w gronie najsłabszych z reprezentantami Azerbejdżanu (Jiva z piosenką "Just Go"), Czarnogóry (Tamara Živković i "Nova Zora") i Estonii (Vanilla Ninja i "Too Epic To Be True").

Pojawiło się również zestawienie, w którym można obstawić zwycięzcę "polskiego" półfinału. Tu również prowadzi duet Linda Lampenius & Pete Parkkonen (43 proc.). Alicja Szemplińska znalazła się tutaj na 12. pozycji (na 15 uczestników) - gdyby ten wynik powtórzył się podczas koncertu, to nasza wokalistka nie awansowałaby do wielkiego finału.

