Sal da Vinci to pseudonim artystyczny Salvatore Michaela Sorrentino, urodzonego w 1969 roku w Nowym Jorku. Jest on synem śpiewaka, wykonawcy piosenek w neapolitańskim stylu, Mario Da Vinci, który nagrał kilkanaście płyt. Gdy Sal przychodził na świat, jego rodzice byli akurat w trakcie trasy koncertowej po Stanach Zjednoczonych.

Swoją przygodę ze sceną rozpoczął już w wieku 6 lat, gdy zaśpiewał razem z ojcem piosenkę "Miracolo e Natale" (Cud i Boże Narodzenie), która we Włoszech stała się wielkim przebojem. Jako 7-latek zadebiutował w teatrze. Później zagrał w kilku filmach i w musicalu.

Sal da Vinci śpiewał dla Jana Pawła II

W latach 80. zakończył karierę filmową i skupił się na muzyce. Występował w programach telewizyjnych, współpracował z tak znanymi artystami, jak Lucio Dalla czy Gigi D'Alessio. W 1995 roku w Loreto we Włoszech śpiewał podczas spotkania z udziałem Jana Pawła II.

Miał też za sobą lata przerwy i nieobecności na włoskim rynku muzycznym, na który udawało mu się jednak powrócić. W 2009 roku zajął trzecie miejsce na festiwalu w San Remo, gdzie wykonał piosenkę "Non riesco a farti innamorare" (Nie potrafię sprawić, żebyś się we mnie zakochała).

Jego kolejny wielki powrót nastąpił w 2024 roku, gdy nagrał piosenkę "Rossetto e caffe" (Szminka i kawa). Stała się ona we Włoszech fenomenem w mediach społecznościowych, szczególnie na TikToku i Instagramie. Była tłem dla setek tysięcy filmików.

W tym roku Sal Da Vinci niemal od początku wskazywany był w San Remo jako jeden z faworytów, przede wszystkim publiczności. Zaśpiewał tam piosenkę "Per sempre si" (Na zawsze tak). Nie był jednak ulubieńcem części krytyki, która przypisywała mu styl, określany jako neomelodico, czyli łączący tradycyjne pieśni neapolitańskie z popem i emocjonalnym wykonaniem, niekiedy ocierającym się o kicz. Dlatego, jak zaznaczyły włoskie media po jego sobotnim sukcesie w San Remo, przez wiele lat nie wszystkim się podobał i czasem był spychany na muzyczny margines.

Na konferencji prasowej po finale w San Remo Sal Da Vinci oświadczył: "Moje zwycięstwo jest zwycięstwem ludu". "Dzięki mojej żonie Paoli zdołałem przetrwać w jaskini wilków. Ona mnie zawsze wspierała i dodawała mi otuchy" - podkreślił Da Vinci. Paola Pugliese jest jego żoną od 34 lat.

Artysta wyznał też: - To zwycięstwo wszystkich tych, którzy tak, jak ja, zaczynają od samego dołu.

"Wykonuję ten przepiękny zawód, odkąd mam 7 lat, ale moja droga była naznaczona wieloma upadkami" - stwierdził 56-letni artysta. Zaznaczył, że w sumie 13 razy bezskutecznie próbował dostać się do San Remo i po raz pierwszy udało mu się to w 2009 roku. "Mimo burz na morzu zawsze starałem się wprowadzić statek do portu" - podkreślił wokalista.

Sal Da Vinci dodał, że jest i pozostanie "robotnikiem muzyki", a na Eurowizji będzie reprezentować włoską muzykę. W połowie maja, gdy w Wiedniu odbędzie się finał konkursu, miał koncertować w USA, ale zapowiedział, że przełoży swoje tournee.

Przypomnijmy, że 70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Wiedniu w dniach 12 i 14 maja (dwa półfinały) oraz 16 maja (finał) - to efekt zwycięstwa austriackiego wokalisty JJ z piosenką "Wasted Love" (436 punkty) w ubiegłorocznym konkursie w Bazylei (Szwajcaria).

Środowisko eurowizyjne szykowało się na wielki jubileusz z okazji 70. edycji, jednak przygotowania do świętowania przyćmił bojkot udziału Izraela. Z konkursu wycofały się Hiszpania (członek tzw. Wielkiej Piątki mający zapewniony od razu udział w finale), Irlandia, Holandia, Słowenia i Islandia.

Miejsca w finale mają już pewne Austria (jako gospodarz) oraz pozostali uczestnicy Wielkiej Piątki (Niemcy, Włochy, Wielka Brytania i Francja).

Polskiego reprezentanta poznamy 8 marca w "Pytaniu na śniadanie". Dzień wcześniej wyemitowany zostanie koncert z udziałem ośmiu uczestników krajowych preselekcji. Ruszyło już głosowanie online w aplikacji TVP VOD.

