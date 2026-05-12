Jubileuszowy 70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbywa się w Wiedniu. Uczestnicy staną na scenie Wiener Stadthalle 12 i 14 maja (półfinały) oraz 16 maja (wielki finał).

Z powodu bojkotu Izraela z konkursu wycofały się Hiszpania (członek tzw. Wielkiej Piątki mający zapewniony od razu udział w finale), Irlandia, Holandia, Słowenia i Islandia. Tym samym w stolicy Austrii zobaczymy przedstawicieli 35 państw - to najmniej od 2003 r.

Miejsca w sobotnim finale mają już pewne Austria (jako gospodarz) oraz pozostali uczestnicy Wielkiej Piątki (Niemcy, Włochy, Wielka Brytania i Francja).

Eurowizja 2026: Jak głosować na Alicję Szemplińską?

Alicja Szemplińska z piosenką "Pray" wystąpi w pierwszym półfinale jako 14., przedostatnia z grona uczestników. "Nasz" półfinał rozpocznie Satoshi z Mołdawii ("Viva, Moldova"), a konkursowe występy po Alicji zakończy zespół Lavina z Serbii ("Kraj mene"). W sumie podczas pierwszego koncertu zaprezentują się wykonawcy z 15 krajów, awans do wielkiego finału wywalczy 10 z nich.

W tym roku zmianie uległy zasady głosowania w półfinałach. Organizatorzy przywrócili system obowiązujący w latach 2010-2022, kiedy o awansie decydowały punkty przyznawane w stosunku 50:50 od widzów i jurorów. W celu zapewnienia większej różnorodności składy krajowych jury zostały powiększone z 5 do 7 członków (w tym dwóch jurorów w wieku 18-25 lat). Z powodu kontrowersji wokół głosów dla Izraela podczas Eurowizji 2025 zdecydowano, że maksymalna liczba oddawanych płatnych głosów z jednego numeru została zmniejszona z 20 do 10.

Eurowizja 2026: Jak wyglądają zasady głosowania i kto może wziąć w nim udział?

Głosowanie odbywa się po zakończeniu wszystkich występów w danym półfinale. Wówczas prowadzący ogłoszą start televotingu, który potrwa ok. 20 minut. Widzowie mogą oddawać swoje głosy przez telefon, SMS lub za pośrednictwem platformy internetowej www.esc.vote.

W danym półfinale głosują kraje biorące w nim udział oraz wybrane państwa mające zapewniony udział w wielkim finale (w przypadku wtorkowego koncertu chodzi o Niemcy i Włochy). Nie ma możliwości oddania głosu na własny kraj, co oznacza, że Polacy nie mogą w półfinale głosować na Alicję Szemplińską. Wyjątkiem jest głosowanie na naszą wokalistkę z zagranicy - wówczas wystarczy wysłać SMS o treści 14 (z tym numerem startuje Alicja) na numer podany przez lokalnego nadawcę.

Głosy online od widzów z krajów niebiorących udziału w programie są sumowane i przyznawane jako jeden zestaw punktów w kategorii tzw. "reszta świata".

10 państw z największą liczbą punktów (suma przyznanych na podstawie głosowania publiczności i jury) awansuje do sobotniego finału.

