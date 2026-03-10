Decyzją telewidzów (głosy z aplikacji i SMS) reprezentantką Polski została Alicja Szemplińska, która do Wiednia pojedzie z piosenką "Pray".

Wokalistka zebrała ponad 32 proc. oddanych głosów. Kolejne miejsca zajęli Ola Antoniak (ponad 18 proc.), Basia Giewont (ponad 14 proc.) i Piotr Pręgowski (ponad 11 proc.).

Eurowizja 2026: Alicja Szemplińska w notowaniach bukmacherów

Spośród 35 państw biorących udział w tegorocznej Eurowizji już tylko cztery nie zaprezentowały swoich piosenek. Dwa kraje (Czechy i Gruzja mają już wybranych przedstawicieli z utworami, które poznamy 11 marca), a Szwajcaria postawiła na Veronicę Fusaro (piosenkę poznamy 11 marca). Nie wiadomo jeszcze, kiedy reprezentanta ujawni Armenia.

Bukmacherzy w najnowszych notowaniach przewidują, że 70. Konkurs Piosenki Eurowizji wygra duet Linda Lampenius & Pete Parkkonen ("Liekinheitin") z Finlandii (27 procent).

Pierwszą trójkę uzupełniają Monroe z Francji ("Regarde !" - 11 proc.) i Søren Torpegaard Lund z Danii ("Før vi går hjem" - 10 proc.).

Polskich fanów najbardziej interesują szanse Alicji Szemplińskiej, a te nie wyglądają za dobrze. Bukmacherzy dają naszej wokalistce zaledwie 1 proc. szans na zwycięstwo, co daje jej raptem 27. miejsce w stawce 35 państw. Dodajmy, że notowania Polski zdecydowanie spadają od początku lutego.

Jubileuszowa Eurowizja 2026 w Wiedniu. Co już wiemy?

Przypomnijmy, że 70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Wiedniu w dniach 12 i 14 maja (dwa półfinały) oraz 16 maja (finał) - to efekt zwycięstwa austriackiego wokalisty JJ z piosenką "Wasted Love" (436 punkty) w ubiegłorocznym konkursie w Bazylei (Szwajcaria).

Środowisko eurowizyjne szykowało się na wielki jubileusz z okazji 70. edycji, jednak przygotowania do świętowania przyćmił bojkot udziału Izraela. Z konkursu wycofały się Hiszpania (członek tzw. Wielkiej Piątki mający zapewniony od razu udział w finale), Irlandia, Holandia, Słowenia i Islandia.

Miejsca w finale mają już pewne Austria (jako gospodarz) oraz pozostali uczestnicy Wielkiej Piątki (Niemcy, Włochy, Wielka Brytania i Francja).

Alicja Szemplińska jedzie na Eurowizję 2026. „To jest odważny ruch” INTERIA.PL INTERIA.PL