"Eurowizja powiększa swoje formaty. Wita Państwa Artur Orzech" - usłyszeliśmy na antenie TVP. 14 listopada 2026 roku o godzinie 14:30 czasu polskiego odbył się wielki finał pierwszej edycji "Eurowizji Azja 2026", którego gospodarzem był Bangkok. Na scenie zaprezentowali się reprezentanci jedenastu państw, prezentując utwory inspirowane kulturą, historią i brzmieniem swoich krajów.

Co ciekawe, Telewizja Polska jest jedyną stacją w Europie, która transmitowała przebieg konkursu. Szwecja transmitowała wydarzenie jedynie w formie audio w "Sveriges Radio P4". W TVP2 usłyszeliśmy słynnego polskiego komentatora - Artura Orzecha, który, podobnie jak przy okazji "zwykłej" Eurowizji, zajął się tłumaczeniem i towarzyszeniem widzom w muzycznej przygodzie. Kto wraca do domu ze statuetką?

Polacy również mogli oddać głos na swojego ulubionego wykonawcę bądź wykonawczynię. Punkty z Polski zliczały się w kategorii "Rest of the world" ("Reszta świata"), jednak na oficjalnej stronie internetowej azjatyckiego konkursu mogliśmy oddać głos zupełnie za darmo.

Specjalnymi gośćmi muzycznymi byli Dara ("Bangaranga, otwiera się w nowym oknie" - zwyciężczyni Eurowizji 2026) i Jeff Satur.

Utwory, które usłyszeliśmy podczas Eurowizji Azja 2026:

1. 🇻🇳 Vietnam: Tóc Tiên - "EM TIÊN"

2. 🇰🇭 Cambodia: Monetrey - "I Let You Go"

3. 🇱🇦 Laos: Thinla - "BAE"

4. 🇲🇳 Mongolia: Beck - "Chamguigeer (Without You)"

5. 🇧🇹 Bhutan: Nyendra - "Lhayi Semo"

6. 🇵🇭 Philippines: CARMELLE - "Sobra-Sobra"

7. 🇧🇩 Bangladesh: Beatmosphere - "Tumi Ele"

8. 🇹🇭 Thailand: MANG x DAOU - "Aroma"

9. 🇰🇷 Republic of Korea: JUNHEE - "DEEP DIVE"

10. 🇳🇵 Nepal: Pratik Himal Rai - "Ananta Maya"

11. 🇲🇾 Malaysia: Aina Abdul - "Bluest Sky"

"Ja to nazywam 'disaster pop', czyli pop tragiczny", "Na razie uczestnicy szukają czystości dźwięku", "Tego państwo nie zobaczą na europejskiej Eurowizji. Zerwać kostium można, ale tak, żeby nie zerwać mikrofonu" - komentował w trakcie transmisji Artur Orzech.

"Takiej tragedii dawno nie widziałam", "Jeden wielki chaos, masakra", "Nikt tam nie umiał śpiewać, fałsz gonił fałsz", "Szkoda gadać", "Najgorsza Eurowizja w historii. Mam nadzieję, że nie będzie już następnej edycji", "Zbłaźnili się na oczach całego świata", "To było po prostu niedopracowane pod każdym względem - nie wstyd im?", "Puścili jej występ dwa razy, bo miała problem z odsłuchem. To niesprawiedliwe. Tu nie chodziło o odsłuch, po prostu nie umie śpiewać" - komentują internauci w serwisie X oraz na Instagramie.

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Kto wygrał Eurowizję Azja 2026? To 19-letnia wokalistka

Wyjątkowa, tym razem złota eurowizyjna statuetka powędrowała do Filipin! Zwyciężczynią pierwszej edycji Eurowizji Azja została Carmelle, która zaprezentowała się z utworem "Sobra-Sobra".

Filipiny podczas konkursu reprezentowała 19-letnia Carmelle Collado, która zdobyła prawo do udziału w show, wygrywając krajowe preselekcje. Jak sama przyznaje, śpiew jest obecny w jej życiu od dzieciństwa, zaś miłość do muzyki wyniosła z rodzinnego domu, gdzie zawsze odgrywała ona ważną rolę. W Bangkoku artystka zaprezentowała kompozycję "Sobra-Sobra", opowiadającą o niezależności kobiet, walce ze stereotypami oraz odwadze w podążaniu za własnymi marzeniami. Na scenie pojawiła się jako szósta w kolejności.

Carmelle była wielokrotnie wymieniana w gronie najpoważniejszych kandydatek do zwycięstwa w Eurowizji Azji 2026. Jej sceniczna propozycja zdobyła sympatię fanów - same Filipiny mają bardzo zaangażowaną społeczność miłośników konkursu, którzy z dużym zainteresowaniem obserwują jego przebieg. Jak widać, "Sobra-Sobra" najbardziej zainteresowała również europejską publiczność. Spośród tegorocznych utworów to właśnie piosenka reprezentantki Filipin najbardziej nawiązywała stylistyką do brzmień charakterystycznych dla europejskiej Eurowizji, a więc, być może dlatego, wygrała w finalnym głosowaniu.



