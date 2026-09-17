Stacja RTÉ w oficjalnym komunikacie przekazała, że Irlandia nie weźmie udziału w Konkursie Piosenki Eurowizji 2027 w Bułgarii, ani nie będzie go transmitować na swojej antenie.

W oświadczeniu możemy przeczytać, że stanowisko irlandzkiego nadawcy "pozostaje niezmienione". RTÉ oświadczyła również, że jest "głęboko zaniepokojona" ciągłym uniemożliwianiem niezależnym dziennikarzom zagranicznym dostępu do Strefy Gazy.

Eurowizja 2027 ponownie bez Irlandii. EBU reaguje

Tym samym Irlandia dołączyła do Holandii, która także zdecydowała, że nie weźmie udziału w przyszłorocznej Eurowizji. To efekt trwającego od 2026 r. bojkotu udziału Izraela. W tym roku swoich przedstawicieli nie wysłali również nadawcy z Hiszpanii, Słowenii i Islandii. Na razie w tych krajach nie zapadły jeszcze decyzje, ale płynące sygnały wskazują, że zbojkotują one również przyszłoroczny konkurs.

W odpowiedzi na komunikat RTÉ dyrektor Konkursu Piosenki Eurowizji Martin Green przekazał, że Europejska Unia Nadawców (EBU - organizator imprezy) żałuje, że nadawca nie weźmie udziału w 2027 roku, ale "w pełni szanuje jego decyzję".

"Wciąż są cenną częścią naszej rodziny i będzie nam ich brakować" - powiedział Martin Green, licząc, że Irlandia powróci "w przyszłości".

Irlandia razem ze Szwecją ma na koncie najwięcej zwycięstw w historii Eurowizji (po siedem).

Eurowizja 2027 w Bułgarii. Kto wystąpi?

Przyszłoroczna edycja Eurowizji odbędzie się w dniach 11 i 13 (półfinały) oraz 15 (finał) maja 2027 r. w Bułgarii. Sporym zaskoczeniem było ogłoszenie miasta gospodarza - postawiono na Burgas nad Morzem Czarnym, choć wydawało się, że największe szanse ma stolica, Sofia, gdzie odbyła się już Eurowizja Junior 2015.

Swój udział w konkursie na razie oficjalnie potwierdzili przedstawiciele 26 państw, w tym Polska (lista nie jest jeszcze zamknięta). Nasz reprezentant zostanie wybrany w eliminacjach, których szczegóły poznamy w późniejszym terminie.

Po latach do konkursu powróci Macedonia Północna (ostatni raz w 2022 r.), a swój debiut zaliczy Kanada.

W maju 2026 r. w Wiedniu Alicja Szemplińska z piosenką "Pray" w wielkim finale zajęła ostatecznie 12. miejsce. Nasza wokalistka szczególnie dobrze została oceniona przez jury (7. pozycja w finale, z maksymalnymi notami 12 punktów rekordowo z aż czterech krajów).

Przypomnijmy, że miejsca w finale mają zapewnione reprezentant gospodarzy (w 2026 r. wygrała bułgarska wokalistka Dara z piosenką "Bangaranga") oraz przedstawiciele tzw. Wielkiej Piątki, czyli krajów płacących najwięcej na rzecz EBU - Francja, Włochy, Niemcy, Wielka Brytania i Hiszpania.