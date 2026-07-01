Organizująca konkurs Europejska Unia Nadawców (EBU) pod koniec czerwca oficjalnie zmodyfikowała obowiązującą od ponad 70 lat zasadę, w której wymogiem było przynależenie do Europejskiego Obszaru Nadawczego. Dzięki temu o członkostwo mogą ubiegać się kraje spoza Europy, które spełnią kryteria Rady Europy.

W tym gronie znalazła się właśnie Kanada, która zdecydowała się skorzystać z opcji zadebiutowania w Konkursie Piosenki Eurowizji. Będzie ona pierwszym nowym uczestnikiem od czasu Australii, która pojawiła się pierwszy raz w 2015 r.

"Jesteśmy niezwykle podekscytowani, mogąc potwierdzić, że przynosimy Kanadyjczykom największe muzyczne wydarzenie na żywo na świecie" - skomentowała Marie-Philippe Bouchard, prezes i dyrektor generalna CBC/Radio-Canada w komunikacie EBU. "Nasz udział w Konkursie Piosenki Eurowizji, począwszy od przyszłego roku w Bułgarii, pozwoli zaprezentować kanadyjskie talenty na jednej z najbardziej legendarnych scen muzycznych na świecie. Zaś fani z Kanady zyskają coś wyjątkowego - niezapomniane emocje związane z kibicowaniem własnemu krajowi w walce o eurowizyjne zwycięstwo" - dodaje.

Jak Australia radzi sobie w Eurowizji?

Przypomnijmy, że poprzedni debiutant - Australia - transmituje całe wydarzenie od 1983 r. Tamtejsza telewizja SBS jest członkiem stowarzyszonym EBU. Po raz pierwszy Australia wzięła udział w Eurowizji w 2015 r. jako gość specjalny z okazji 60-lecia konkursu. Pierwotnie planowano, że będzie to jednorazowy udział, jednak ogromne zainteresowanie widzów sprawiło, że zaproszenie zostało przedłużone i obecnie wyspiarskie państwo od 2016 r. rywalizuje z innymi uczestnikami na normalnych zasadach.

To właśnie w 2016 r. Australia odniosła największy sukces - Dami Im z piosenką "Sound of Silence" zajęła drugie miejsce, przegrywając tylko z Jamalą z Ukrainy ("1944"). W kolejnych latach reprezentantom Australii trzykrotnie udało się znaleźć na 9. miejscu w wielkim finale - Isaiah Firebrace (2017), Kate Miller-Heidke (2019) i Voyager (2023). Po latach posuchy (brak awansu do finału w 2024 i 2025 r.) w tym roku sukces odniosła Delta Goodrem, zajmując 4. miejsce.

Na razie wiadomo, że Kanada podczas Eurowizji 2027 będzie traktowana tak jak pozostali uczestnicy, którzy rywalizację rozpoczynają od półfinałów. Wyjątkami są gospodarz (w 2027 r. będzie to Bułgaria po zwycięstwie wokalistki o pseudonimie Dara z piosenką "Bangaranga") oraz przedstawiciele tzw. Wielkiej Piątki, czyli krajów płacących najwięcej na rzecz EBU - Francja, Włochy, Niemcy, Wielka Brytania i Hiszpania. To ostatnie państwo wycofało się z Eurowizji 2026 z powodu bojkotu Izraela. W jej ślady poszły także Irlandia, Holandia, Słowenia i Islandia.

Kanada szykuje się na debiut w Eurowizji 2027

Na razie swój udział w Eurowizji 2027 oficjalnie potwierdziło 12 krajów, w tym wracająca po pięciu latach Macedonia Północna. Na razie nie ma żadnych oficjalnych komunikatów ze strony TVP. Nie wiadomo jeszcze, czy w 2027 r. udział weźmie Australia, gdyż na połowę listopada planowana jest azjatycka wersja konkursu dla państw z Azji i regionu Pacyfiku.

Chęć dołączenia do EBU otwarcie wyraża za to Kosowo (przy wsparciu tamtejszego ministerstwa kultury). Kosowski nadawca RTK reaktywuje festiwal Akordet e Kosovës, który ma pełnić funkcję krajowych eliminacji zarówno do Konkursu Piosenki Eurowizji, jak i Eurowizji Junior.

Dodajmy, że przyszłoroczna edycja Eurowizji odbędzie się w maju 2027 r. w Bułgarii. Ogłoszenie miasta gospodarza ma nastąpić do końca lipca - największe szanse ma stolica, Sofia, gdzie odbyła się już Eurowizja Junior 2015.