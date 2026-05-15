Eurowizja 2026: Znamy wyniki drugiego półfinału! Z kim zawalczy Alicja Szemplińska?

Drugi półfinał Eurowizji 2026 odbył się w czwartek 14 maja w wiedeńskiej Wiener Stadthalle. O awans rywalizowało 15 krajów, ale tylko dziesięć z nich zapewniło sobie miejsce w sobotnim finale. Jury i widzowie zdecydowali, że dalej śpiewać będą reprezentanci Bułgarii, Ukrainy, Norwegii, Australii, Rumunii, Malty, Cypru, Albanii, Danii i Czech.

Eurowizja 2026: Kto jest w finale?

Po pierwszym półfinale, który odbył się 12 maja, awans zdołały wywalczyć Grecja, Finlandia, Belgia, Szwecja, Mołdawia, Izrael, Serbia, Chorwacja, Litwa oraz Polska. Nasz kraj reprezentuje Alicja Szemplińska z piosenką "Pray", która do finału została wyczytana jako jedna z ostatnich, dokładając polskim widzom dodatkowych emocji. W sobotnim koncercie zobaczymy też gospodarzy z Austrii oraz pozostałe kraje z tzw. wielkiej czwrórki (wcześniej piątki): Niemiec, Francji, Włoch i Wielkiej Brytanii. Nie zobaczymy natomiast Irlandii, Islandii, Hiszpanii, Holandii i Słowenii, które wycofały się z udziału w tegorocznym konkursie z w ramach bojkotu z powodu dopuszczenia do udziału Izraela.

Internauci już mają swojego zwycięzcę

Drugi półfinał mocno rozgrzał eurowizyjną publiczność w sieci. Internauci zasypali swoich faworytów dziesiątkami tysięcy reakcji i komentarzy na Instagramie. Choć oficjalne głosowanie dopiero przed nami, w social mediach zaczęły się już nieoficjalne typowania. We wpisach powtarzają się zachwyty nad sceniczną charyzmą, dopracowaną choreografią i mocnymi refrenami m.in. Bułgarii i Australii.

"Ikona, dokonała światowego otwarcia. Królowa, Bułgaria w tym roku zwycięży na Eurowizji", "Zwyciężczyni", "Bałkany w tym roku są rozgrzane do czerwoności, a Bułgaria powraca do konkursu w legendarnym stylu", "Dobry wokal to nie wszystko by wygrać Eurowizję. Potrzebna jest też prezencja, artyzm i emocje, a DARA ma to wszystko!" - czytamy w komentarzach pod postem Eurowizji o udziale bułgarskiej reprezentantki.

Internauci nie szczędzili też zachwytów nad Australijką, Deltą Goodrem: "Jestem tak dumny z bycia Australijczykiem", "Ukoronujcie ją, nie ma nikogo lepszego", "OMG Australia w tym roku wygrywa", "Najlepszy wokal, jaki Eurowizja słyszała", "No i mamy zwycięzcę".

Wielki finał coraz bliżej

Jubileuszowy, 70. finał Konkursu Piosenki Eurowizji odbędzie się w sobotę 16 maja 2026 roku w Wiedniu. Transmisję z wydarzenia będzie można śledzić wieczorem, tradycyjnie od godziny 21:00 na antenie TVP.

