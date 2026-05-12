Eurowizja 2026 - wyniki pierwszego półfinału. Alicja Szemplińska w finale!

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

Za nami pierwszy półfinał 70. Konkursu Piosenki Eurowizji w Wiedniu. Jak wypadła Alicja Szemplińska z Polski? Znamy już szczegółowe wyniki.

Alicja Szemplińska śpiewa w srebrnym gorsecie na scenie Eurowizji 2026, otoczona przez czterech tancerzy.
Alicja Szemplińska i jej tancerze podczas półfinału Eurowizji 2026 w WiedniuMARTIN MEISSNER© 2026 Associated Press - zdjęcia

Za nami pierwszy półfinał 70. Konkursu Piosenki Eurowizji. Reprezentująca Polskę Alicja Szemplińska w Wiedniu zaprezentowała się jako 14., przedostatnia spośród 15 wykonawców konkursowych.

Środowisko eurowizyjne szykowało się na wielki jubileusz, jednak przygotowania do świętowania przyćmił bojkot udziału Izraela. Z konkursu wycofały się Hiszpania (członek tzw. Wielkiej Piątki mający zapewniony od razu udział w finale), Irlandia, Holandia, Słowenia i Islandia.

Zobacz również:

Alicja Szemplińska podczas Eurowizji 2026 w Wiedniu
Eurowizja

Eurowizja 2026 - półfinał: Tak Alicja Szemplińska wypadła na scenie

Michał Boroń
Michał Boroń

Miejsca w sobotnim finale mają już pewne Austria (jako gospodarz) oraz pozostali uczestnicy Wielkiej Piątki (Niemcy, Włochy, Wielka Brytania i Francja).

Eurowizja 2026 - kto awansował do finału?

W sumie podczas pierwszego koncertu zaprezentowali się wykonawcy z 15 krajów, awans do wielkiego finału wywalczyło 10 z nich. W tym roku również w półfinałach decydowali jurorzy oraz widzowie.

Na krótko przed północą poznaliśmy wyniki (szczegóły z dokładną punktacją tradycyjnie zostaną ujawnione już po zakończeniu wielkiego finału w nocy z soboty na niedzielę). Kraje, które awansowały zostały wyczytane w losowej kolejności.

Do finału awansowali: Grecja, Finlandia, Belgia, Szwecja, Mołdawia, Izrael, Serbia, Chorwacja, Litwa, Polska!

Alicja Szemplińska na turkusowym dywanie. "Byłam zestresowana"INTERIA.PL

Najnowsze