Jubileuszowy, 70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Wiedniu w dniach 12 i 14 maja (dwa półfinały) oraz 16 maja (finał) - to efekt zwycięstwa austriackiego wokalisty JJ z piosenką "Wasted Love" (436 punkty) w ubiegłorocznym konkursie w Bazylei (Szwajcaria).

W sumie w stolicy Austrii zobaczymy reprezentantów 35 państw. Po przerwie ponownie wystąpią przedstawiciele Rumunii, Bułgarii i Mołdawii, jednak zdecydowanie głośniej było o krajach, które zdecydowały się na bojkot konkursu związany z udziałem Izraela. Jak już wiemy, swój udział wycofały z koncertu Hiszpania (członek tzw. Wielkiej Piątki mający zapewniony od razu udział w finale), Irlandia, Holandia, Słowenia i Islandia.

W krajach uczestniczących w Eurowizji trwają już preselekcje i wyłanianie reprezentantów. Ujawniono już 12 konkursowych piosenek, a kolejne cztery państwa ogłosiły, kto będzie je reprezentował w Wiedniu (ich utwory poznamy później).

Eurowizja 2026: Vanilla Ninja powraca po latach

Do stawki dołączyła Estonia - tamtejsi widzowie w eliminacjach zdecydowali, że w ich barwach wystąpi żeńska grupa Vanilla Ninja. Początki czteroosobowego wówczas zespołu sięgają 2002 r. Już od samego początku formacja próbowała swoich sił w eurowizyjnych preselekcjach. Ostatecznie udało się to w 2005 r., jednak Vanilla Ninja na Eurowizję pojechały jako przedstawicielki... Szwajcarii, która postawiła na nie w wewnętrznym wyborze. W Kijowie grupa awansowała do wielkiego finału, z piosenką "Cool Vibes" zajmując ósme miejsce.

Zespół zdobył sporą popularność w niemieckojęzycznych krajach (stamtąd pochodził ich producent, manipulujący wynikami sprzedaży, by jeszcze bardziej podbić zainteresowanie grupą), a także w Polsce. W naszym kraju wydano specjalną edycję płyty "Traces of Sadness", zawierającą teledyski oraz multimedialne dodatki. W 2006 r. - już jako trio - Vanilla Ninja wzięły udział w konkursie o Bursztynowego Słowika i Słowika Publiczności podczas Sopot Festivalu (piąte miejsce).

Niedługo później zespół bez żadnych oficjalnych ogłoszeń poszedł w rozsypkę i wydawało się, że ta historia została zakończona. Tymczasem w 2020 r. doszło do powrotu czteroosobowego składu. Jak się okazało, nie na długo. Obecnie zespół tworzą liderki Lenna Kuurmaa (wokal, gitara) i Piret Järvis (gitara, wokal), a od 2022 r. towarzyszy im grająca na basie Kerli Kivilaan, która zastąpiła swoją siostrę, również obsługującą ten instrument - Triinu Kivilaan.

Vanilla Ninja właśnie spełniły swoje marzenie, po ponad 20 latach pojawią się na Eurowizji, tym razem już jako reprezentantki ojczyzny. W Wiedniu zaprezentują piosenkę "Too Epic To Be True".

Dodajmy, że przedstawicielki Estonii pojawią się podczas pierwszego półfinału Eurowizji (12 maja) w drugiej połowie koncertu. W tej części pojawią się również przedstawiciele Polski, Izraela (Noam Bettan), Belgii, Litwy, Czarnogóry (Tamara Živković z piosenką "Nova Zora"), San Marino i Serbii.

Miejsca w finale mają już pewne Austria (jako gospodarz) oraz pozostali uczestnicy Wielkiej Piątki (Niemcy, Włochy, Wielka Brytania i Francja).

Eurowizja 2026 - kto pojedzie z Polski?

Reprezentantem Polski zostanie ktoś spośród ośmiu finalistów preselekcji wybranych przez komisję powołaną przez TVP. Decyzja zapadnie głosami widzów.

Oto lista finalistów preselekcji:

Koncert z udziałem finalistów preselekcji nie odbędzie się na żywo - całość zostanie nagrana wcześniej na przełomie lutego i marca. Zmontowany koncert TVP wyemituje 7 marca, a wyniki i nazwisko polskiego reprezentanta zostaną ujawnione następnego dnia w "Pytaniu na Śniadanie".

