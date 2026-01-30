Eurowizja 2026: Ujawniono nazwiska prowadzących
W gronie finalistów polskich preselekcji do Eurowizji 2026 znalazło się ostatecznie ośmiu wykonawców, ale Telewizja Polska ponoć nie porzuciła pomysłu przyznania dzikich kart. Według nieoficjalnych informacji jedna z nich ma trafić do Michała Szpaka, reprezentanta Polski w tym konkursie w 2016 r.
Jubileuszowy, 70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Wiedniu w dniach 12 i 14 maja (dwa półfinały) oraz 16 maja (finał) - to efekt zwycięstwa austriackiego wokalisty JJ z piosenką "Wasted Love" (436 punkty) w ubiegłorocznym konkursie w Bazylei (Szwajcaria).
W sumie w stolicy Austrii zobaczymy reprezentantów 35 państw. Po przerwie ponownie wystąpią przedstawiciele Rumunii, Bułgarii i Mołdawii, jednak zdecydowanie głośniej było o krajach, które zdecydowały się na bojkot konkursu związany z udziałem Izraela. Jak już wiemy, swój udział wycofały z koncertu Hiszpania (członek tzw. Wielkiej Piątki mający zapewniony od razu udział w finale), Irlandia, Holandia, Słowenia i Islandia.
Reprezentant Polski zaprezentuje się w pierwszym półfinale (12 maja) w drugiej połowie koncertu. W tej części pojawią się również przedstawiciele Izraela (Noam Bettan), Belgii, Estonii, Litwy, Czarnogóry (Tamara Živković z piosenką "Nova Zora"), San Marino i Serbii.
Miejsca w finale mają już pewne Austria (jako gospodarz) oraz pozostali uczestnicy Wielkiej Piątki (Niemcy, Włochy, Wielka Brytania i Francja).
Eurowizja 2026: To oni poprowadzą konkurs
Telewizja austriacka ORF ujawniła, że po raz pierwszy od 2016 r. wszystkie trzy koncerty poprowadzi duet prowadzących. Na scenie pojawią się Victoria Swarovski oraz Michael Ostrowski.
32-latka pochodzi ze słynnej rodziny jubilerów, jednak jeszcze jako nastolatka podpisała pierwszy kontrakt muzyczny. W 2010 r. zadebiutowała piosenką "One in a Milion". Na potrzeby filmu "Opowieści z Narnii: Podróż Wędrowca do Świtu" zaśpiewała w utworze "There's a Place for us". Rozwija swoją karierę nie tylko muzyczną - wygrała dziewiątą edycję niemieckiego show tanecznego "Let's Dance" (2016). Była też jurorką "Das Supertalent", czyli niemieckiej wersji "Mam talent", a obecnie jest prowadzącą. Pracowała również jako modelka, pojawiając się na okładkach modowych magazynów.
Drugim prowadzącym Eurowizję 2026 będzie Michael Ostrowski, który tak naprawdę nazywa się Michael Stockinger. 53-letni obecnie aktor i scenarzysta na początku swojej kariery zmienił nazwisko, by uniknąć pomyłek z innym aktorem o tym samym nazwisku.
Jest znany głównie w krajach niemieckojęzycznych ze swoich produkcji filmowych (głównie w rolach komediowych). Gra także w teatrze i telewizji. Jako prezenter pracuje od lat 90. W 2025 r. odebrał prestiżową nagrodę Romy (w duecie z Teresą Vogl) w kategorii Program/Rozrywka.
Eurowizja 2026 - kto pojedzie z Polski?
Reprezentantem Polski zostanie ktoś spośród ośmiu finalistów preselekcji wybranych przez komisję powołaną przez TVP. Decyzja zapadnie głosami widzów.
Oto lista finalistów preselekcji:
- Alicja - "Pray"
- Anastazja - "Wild Child"
- Basia Giewont - "Zimna woda"
- Jeremi Sikorski - "Cienie przeszłości"
- Karolina Szczurowska - "Nie bój się"
- Ola Antoniak - "Don't You Try"
- Piotr Pręgowski - "Parawany tango"
- Stasiek Kukulski - "This Too Shall Pass"
Koncert z udziałem finalistów preselekcji nie odbędzie się na żywo - całość ma zostać nagrana wcześniej na przełomie lutego i marca. Według informacji Pudelka zmontowany koncert TVP wyemituje 7 marca, a wyniki i nazwisko polskiego reprezentanta zostaną ujawnione następnego dnia w "Pytaniu na Śniadanie".