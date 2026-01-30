Jubileuszowy, 70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Wiedniu w dniach 12 i 14 maja (dwa półfinały) oraz 16 maja (finał) - to efekt zwycięstwa austriackiego wokalisty JJ z piosenką "Wasted Love" (436 punkty) w ubiegłorocznym konkursie w Bazylei (Szwajcaria).

W sumie w stolicy Austrii zobaczymy reprezentantów 35 państw. Po przerwie ponownie wystąpią przedstawiciele Rumunii, Bułgarii i Mołdawii, jednak zdecydowanie głośniej było o krajach, które zdecydowały się na bojkot konkursu związany z udziałem Izraela. Jak już wiemy, swój udział wycofały z koncertu Hiszpania (członek tzw. Wielkiej Piątki mający zapewniony od razu udział w finale), Irlandia, Holandia, Słowenia i Islandia.

Reprezentant Polski zaprezentuje się w pierwszym półfinale (12 maja) w drugiej połowie koncertu. W tej części pojawią się również przedstawiciele Izraela (Noam Bettan), Belgii, Estonii, Litwy, Czarnogóry (Tamara Živković z piosenką "Nova Zora"), San Marino i Serbii.

Miejsca w finale mają już pewne Austria (jako gospodarz) oraz pozostali uczestnicy Wielkiej Piątki (Niemcy, Włochy, Wielka Brytania i Francja).

Eurowizja 2026: To oni poprowadzą konkurs

Telewizja austriacka ORF ujawniła, że po raz pierwszy od 2016 r. wszystkie trzy koncerty poprowadzi duet prowadzących. Na scenie pojawią się Victoria Swarovski oraz Michael Ostrowski.

32-latka pochodzi ze słynnej rodziny jubilerów, jednak jeszcze jako nastolatka podpisała pierwszy kontrakt muzyczny. W 2010 r. zadebiutowała piosenką "One in a Milion". Na potrzeby filmu "Opowieści z Narnii: Podróż Wędrowca do Świtu" zaśpiewała w utworze "There's a Place for us". Rozwija swoją karierę nie tylko muzyczną - wygrała dziewiątą edycję niemieckiego show tanecznego "Let's Dance" (2016). Była też jurorką "Das Supertalent", czyli niemieckiej wersji "Mam talent", a obecnie jest prowadzącą. Pracowała również jako modelka, pojawiając się na okładkach modowych magazynów.

Drugim prowadzącym Eurowizję 2026 będzie Michael Ostrowski, który tak naprawdę nazywa się Michael Stockinger. 53-letni obecnie aktor i scenarzysta na początku swojej kariery zmienił nazwisko, by uniknąć pomyłek z innym aktorem o tym samym nazwisku.

Jest znany głównie w krajach niemieckojęzycznych ze swoich produkcji filmowych (głównie w rolach komediowych). Gra także w teatrze i telewizji. Jako prezenter pracuje od lat 90. W 2025 r. odebrał prestiżową nagrodę Romy (w duecie z Teresą Vogl) w kategorii Program/Rozrywka.

Eurowizja 2026 - kto pojedzie z Polski?

Reprezentantem Polski zostanie ktoś spośród ośmiu finalistów preselekcji wybranych przez komisję powołaną przez TVP. Decyzja zapadnie głosami widzów.

Oto lista finalistów preselekcji:

Koncert z udziałem finalistów preselekcji nie odbędzie się na żywo - całość ma zostać nagrana wcześniej na przełomie lutego i marca. Według informacji Pudelka zmontowany koncert TVP wyemituje 7 marca, a wyniki i nazwisko polskiego reprezentanta zostaną ujawnione następnego dnia w "Pytaniu na Śniadanie".

