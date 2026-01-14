Jubileuszowy, 70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Wiedniu w dniach 12 i 14 maja (dwa półfinały) oraz 16 maja (finał). Swój udział potwierdziło 35 państw. Po przerwie ponownie zobaczymy przedstawicieli Rumunii, Bułgarii i Mołdawii, jednak zdecydowanie głośniej było o krajach, które zdecydowały się na bojkot konkursu związany z udziałem Izraela. Jak już wiemy, swój udział wycofały z koncertu Hiszpania (członek tzw. Wielkiej Piątki mający zapewniony od razu udział w finale), Irlandia, Holandia, Słowenia i Islandia.

Za nami losowanie przedstawicieli 30 krajów, które będą rywalizować o awans w dwóch półfinałach. Wiadomo, że reprezentant Polski zaprezentuje się w pierwszym półfinale (12 maja) w drugiej połowie koncertu. W tej części pojawią się również przedstawiciele Izraela, Belgii, Estonii, Litwy, Czarnogóry (Tamara Živković z piosenką "Nova Zora"), San Marino i Serbii.

Miejsca w finale mają już pewne Austria (jako gospodarz) oraz pozostali uczestnicy Wielkiej Piątki (Niemcy, Włochy, Wielka Brytania i Francja).

Eurowizja 2026 - oto polscy kandydaci

TVP tym razem uczestników preselekcji ogłosiła za pomocą mediów społecznościowych. Na oficjalnej liście znalazło się ostatecznie ośmiu uczestników.

Alicja - "Pray"

Anastazja - "Wild Child"

Basia Giewont - "Zimna woda"

Jeremi Sikorski - "Cienie przeszłości"

Karolina Szczurowska - "Nie bój się"

Ola Antoniak - "Don't You Try"

Piotr Pręgowski - "Parawany tango"

Stasiek Kukulski - "This Too Shall Pass"

Telewizja Polska podkreśliła, że reprezentant na Eurowizję 2026 zostanie wybrany w głosowaniu widzów. Szczegóły dotyczące finału preselekcji oraz sposobu głosowania mają zostać ogłoszone "w najbliższym czasie". Wcześniej mówiono o koncercie, który miał się odbyć 14 lutego. Pojawiły się nawet informacje o biletowanym wydarzeniu dla fanów.

Poznaliśmy też skład komisji, która oceniała nadesłane zgłoszenia. W jej skład weszli:

Piotr Klatt - zastępca dyrektora Agencji Kreacji Rozrywki i Oprawy ds. Kreacji, TVP; przewodniczący Komisji;

Damian Sikorski - muzyk, dziennikarz muzyczny Czwórki Polskiego Radia;

Karina Nicińska - dziennikarka RMF Maxx;

Kamil Kozbuch - zastępca dyrektora Biura Spraw Korporacyjnych ds. Komunikacji, TVP;

Konrad Szczęsny - Eurowizja.org, ekspert ds. historii i trendów Konkursu;

Małgorzata Kosturkiewicz - reżyserka telewizyjna;

Michał Hanczak - dziennikarz muzyczny i prezenter Radia Eska;

Piotr Krajewski - dziennikarz muzyczny Radia ZET, producent koncertów Sceny ZET;

Tomasz Lener - Prezes Stowarzyszenia Miłośników Konkursu Piosenki Eurowizji OGAE Polska;

Tycjana Acquasanta - dziennikarka, podcasterka i DJ-ka;

Weronika Oszkiewicz - CEO & Music PR Manager, Loco Motion Agency.

