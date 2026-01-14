Eurowizja 2026: To oni wybierali finalistów polskich preselekcji. TVP ujawnia nazwiska
Ostatecznie ośmiu, a nie dziesięciu wykonawców zostało zakwalifikowanych do finału polskich preselekcji tegorocznej Eurowizji. Telewizja Polska ujawniła nie tylko kandydatów i tytuły ich piosenek, ale także skład komisji oceniającej zgłoszenia. Kto znalazł się w jej składzie?
Jubileuszowy, 70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Wiedniu w dniach 12 i 14 maja (dwa półfinały) oraz 16 maja (finał). Swój udział potwierdziło 35 państw. Po przerwie ponownie zobaczymy przedstawicieli Rumunii, Bułgarii i Mołdawii, jednak zdecydowanie głośniej było o krajach, które zdecydowały się na bojkot konkursu związany z udziałem Izraela. Jak już wiemy, swój udział wycofały z koncertu Hiszpania (członek tzw. Wielkiej Piątki mający zapewniony od razu udział w finale), Irlandia, Holandia, Słowenia i Islandia.
Za nami losowanie przedstawicieli 30 krajów, które będą rywalizować o awans w dwóch półfinałach. Wiadomo, że reprezentant Polski zaprezentuje się w pierwszym półfinale (12 maja) w drugiej połowie koncertu. W tej części pojawią się również przedstawiciele Izraela, Belgii, Estonii, Litwy, Czarnogóry (Tamara Živković z piosenką "Nova Zora"), San Marino i Serbii.
Miejsca w finale mają już pewne Austria (jako gospodarz) oraz pozostali uczestnicy Wielkiej Piątki (Niemcy, Włochy, Wielka Brytania i Francja).
Eurowizja 2026 - oto polscy kandydaci
TVP tym razem uczestników preselekcji ogłosiła za pomocą mediów społecznościowych. Na oficjalnej liście znalazło się ostatecznie ośmiu uczestników.
- Alicja - "Pray"
- Anastazja - "Wild Child"
- Basia Giewont - "Zimna woda"
- Jeremi Sikorski - "Cienie przeszłości"
- Karolina Szczurowska - "Nie bój się"
- Ola Antoniak - "Don't You Try"
- Piotr Pręgowski - "Parawany tango"
- Stasiek Kukulski - "This Too Shall Pass"
Telewizja Polska podkreśliła, że reprezentant na Eurowizję 2026 zostanie wybrany w głosowaniu widzów. Szczegóły dotyczące finału preselekcji oraz sposobu głosowania mają zostać ogłoszone "w najbliższym czasie". Wcześniej mówiono o koncercie, który miał się odbyć 14 lutego. Pojawiły się nawet informacje o biletowanym wydarzeniu dla fanów.
Poznaliśmy też skład komisji, która oceniała nadesłane zgłoszenia. W jej skład weszli:
Piotr Klatt - zastępca dyrektora Agencji Kreacji Rozrywki i Oprawy ds. Kreacji, TVP; przewodniczący Komisji;
Damian Sikorski - muzyk, dziennikarz muzyczny Czwórki Polskiego Radia;
Karina Nicińska - dziennikarka RMF Maxx;
Kamil Kozbuch - zastępca dyrektora Biura Spraw Korporacyjnych ds. Komunikacji, TVP;
Konrad Szczęsny - Eurowizja.org, ekspert ds. historii i trendów Konkursu;
Małgorzata Kosturkiewicz - reżyserka telewizyjna;
Michał Hanczak - dziennikarz muzyczny i prezenter Radia Eska;
Piotr Krajewski - dziennikarz muzyczny Radia ZET, producent koncertów Sceny ZET;
Tomasz Lener - Prezes Stowarzyszenia Miłośników Konkursu Piosenki Eurowizji OGAE Polska;
Tycjana Acquasanta - dziennikarka, podcasterka i DJ-ka;
Weronika Oszkiewicz - CEO & Music PR Manager, Loco Motion Agency.