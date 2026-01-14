Eurowizja 2026: To oni wybierali finalistów polskich preselekcji. TVP ujawnia nazwiska

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

Ostatecznie ośmiu, a nie dziesięciu wykonawców zostało zakwalifikowanych do finału polskich preselekcji tegorocznej Eurowizji. Telewizja Polska ujawniła nie tylko kandydatów i tytuły ich piosenek, ale także skład komisji oceniającej zgłoszenia. Kto znalazł się w jej składzie?

Mężczyzna w czapce z daszkiem, okularach przeciwsłonecznych i białej kurtce z czarnymi paskami stoi na scenie przy mikrofonie, trzyma rozłożone ręce, ma na szyi czerwoną chustę, światło skierowane na postać podkreśla atmosferę występu muzycznego.
Piotr Klatt jest też wokalistą grupy Róże EuropyPIOTR DZIURMANReporter

Jubileuszowy, 70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Wiedniu w dniach 12 i 14 maja (dwa półfinały) oraz 16 maja (finał). Swój udział potwierdziło 35 państw. Po przerwie ponownie zobaczymy przedstawicieli Rumunii, Bułgarii i Mołdawii, jednak zdecydowanie głośniej było o krajach, które zdecydowały się na bojkot konkursu związany z udziałem Izraela. Jak już wiemy, swój udział wycofały z koncertu Hiszpania (członek tzw. Wielkiej Piątki mający zapewniony od razu udział w finale), Irlandia, Holandia, Słowenia i Islandia.

Za nami losowanie przedstawicieli 30 krajów, które będą rywalizować o awans w dwóch półfinałach. Wiadomo, że reprezentant Polski zaprezentuje się w pierwszym półfinale (12 maja) w drugiej połowie koncertu. W tej części pojawią się również przedstawiciele Izraela, Belgii, Estonii, Litwy, Czarnogóry (Tamara Živković z piosenką "Nova Zora"), San Marino i Serbii.

Miejsca w finale mają już pewne Austria (jako gospodarz) oraz pozostali uczestnicy Wielkiej Piątki (Niemcy, Włochy, Wielka Brytania i Francja).

Eurowizja 2026 - oto polscy kandydaci

TVP tym razem uczestników preselekcji ogłosiła za pomocą mediów społecznościowych. Na oficjalnej liście znalazło się ostatecznie ośmiu uczestników.

  • Alicja - "Pray"
  • Anastazja - "Wild Child"
  • Basia Giewont - "Zimna woda"
  • Jeremi Sikorski - "Cienie przeszłości"
  • Karolina Szczurowska - "Nie bój się"
  • Ola Antoniak - "Don't You Try"
  • Piotr Pręgowski - "Parawany tango"
  • Stasiek Kukulski - "This Too Shall Pass"

Telewizja Polska podkreśliła, że reprezentant na Eurowizję 2026 zostanie wybrany w głosowaniu widzów. Szczegóły dotyczące finału preselekcji oraz sposobu głosowania mają zostać ogłoszone "w najbliższym czasie". Wcześniej mówiono o koncercie, który miał się odbyć 14 lutego. Pojawiły się nawet informacje o biletowanym wydarzeniu dla fanów.

Poznaliśmy też skład komisji, która oceniała nadesłane zgłoszenia. W jej skład weszli:

Piotr Klatt - zastępca dyrektora Agencji Kreacji Rozrywki i Oprawy ds. Kreacji, TVP; przewodniczący Komisji;
Damian Sikorski - muzyk, dziennikarz muzyczny Czwórki Polskiego Radia;
Karina Nicińska - dziennikarka RMF Maxx;
Kamil Kozbuch - zastępca dyrektora Biura Spraw Korporacyjnych ds. Komunikacji, TVP;
Konrad Szczęsny - Eurowizja.org, ekspert ds. historii i trendów Konkursu;
Małgorzata Kosturkiewicz - reżyserka telewizyjna;
Michał Hanczak - dziennikarz muzyczny i prezenter Radia Eska;
Piotr Krajewski - dziennikarz muzyczny Radia ZET, producent koncertów Sceny ZET;
Tomasz Lener - Prezes Stowarzyszenia Miłośników Konkursu Piosenki Eurowizji OGAE Polska;
Tycjana Acquasanta - dziennikarka, podcasterka i DJ-ka;
Weronika Oszkiewicz - CEO & Music PR Manager, Loco Motion Agency.

