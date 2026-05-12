Jubileuszowy, 70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Wiedniu w dniach 12 i 14 maja (dwa półfinały) oraz 16 maja (finał) - to efekt zwycięstwa austriackiego wokalisty JJ z piosenką "Wasted Love" (436 punkty) w ubiegłorocznym konkursie w Bazylei (Szwajcaria).

W sumie w stolicy Austrii zobaczymy reprezentantów 35 państw. Po przerwie ponownie wystąpią przedstawiciele Rumunii, Bułgarii i Mołdawii, jednak zdecydowanie głośniej było o krajach, które zdecydowały się na bojkot konkursu związany z udziałem Izraela. Jak już informowaliśmy, swój udział wycofały z koncertu Hiszpania (członek tzw. Wielkiej Piątki mający zapewniony od razu udział w finale), Irlandia, Holandia, Słowenia i Islandia.

Rusza Eurowizja 2026 w Wiedniu. Kto poprowadzi koncerty?

Po raz pierwszy od 2016 r. wszystkie trzy koncerty poprowadzi duet. Ten zaszczyt otrzymali Victoria Swarovski oraz Michael Ostrowski. Rozmowy z uczestnikami w green roomie prowadzić będzie Emily Busvine, prezenterka radiowej stacji FM4.

Fani z Polski od razu zwrócili uwagę na nazwiska duetu prezenterów. Swarovski to słynna rodzina jubilerów z Austrii, której początki sięgają końca XIX wieku. Założycielem firmy był Daniel Swarovski, który przyszedł na świat w miejscowości Georgenthal na terenie ówczesnych Austro-Węgier. Dziś to Jiřetín pod Bukovou (Czechy), leżący niewiele ponad 20 km od polskiej granicy.

32-letnia Victoria Swarovski jeszcze jako nastolatka podpisała pierwszy kontrakt muzyczny. W 2010 r. zadebiutowała piosenką "One in a Milion". Na potrzeby filmu "Opowieści z Narnii: Podróż Wędrowca do Świtu" zaśpiewała w utworze "There's a Place for us". Rozwija swoją karierę nie tylko muzyczną - wygrała dziewiątą edycję niemieckiego show tanecznego "Let's Dance" (2016), a dwa lata później została prowadzącą programu. Była też jurorką "Das Supertalent", czyli niemieckiej wersji "Mam talent", a obecnie jest prowadzącą. Pracowała również jako modelka, pojawiając się na okładkach modowych magazynów.

Z kolei 53-letni Michael Ostrowski tak naprawdę nazywa się Michael Stockinger. Aktor i scenarzysta na początku swojej kariery zmienił nazwisko, by uniknąć pomyłek z innym aktorem o tym samym nazwisku. Jak się jednak okazuje, nie ma on żadnych związków z Polską.

Jest znany głównie w krajach niemieckojęzycznych ze swoich produkcji filmowych (głównie w rolach komediowych). Gra także w teatrze i telewizji. Jako prezenter pracuje od lat 90. W 2025 r. odebrał prestiżową nagrodę Romy (w duecie z Teresą Vogl) w kategorii Program/Rozrywka.

We wtorkowym półfinale na scenie pojawi się reprezentująca Polskę Alicja Szemplińska z piosenką "Pray". Nasza wokalistka wystąpi jako 14., przedostatnia z konkursowych uczestników. Awans do sobotniego finału wywalczy sobie 10 najlepszych spośród 15, a o wynikach zadecydują głosy telewidzów oraz jurorów.

Miejsca w finale mają już pewne Austria (jako gospodarz) oraz pozostali uczestnicy Wielkiej Piątki (Niemcy, Włochy, Wielka Brytania i Francja).

