Eurowizja 2026. Tak wyglądał finałowy występ Alicji Szemplińskiej

W wielkim finale Eurowizji 2026 o zwycięstwo rywalizuje 26 uczestników. Jako 18. na scenie pojawiła się Alicja Szemplińska. Reprezentantka Polski ponownie wykonała utwór "Pray".

Tuż przed Polką swój konkursowy występ zaprezentowali reprezentanci Finlandii. Alicja wystąpiła w drugiej połowie finału, która według wielu fanów Eurowizji uchodzi za szczególnie wymagającą, ale jednocześnie bardziej zapadającą widzom w pamięć.

Eurowizja 2026 - tak wypadła Alicja Szemplińska w finale

Alicja Szemplińska w Wiener Stadthalle ponownie wystąpiła w towarzystwie czterech tancerzy: Oskara Borkowskiego, Włodzimierza Kołobycza, Stefano Silvino i Krystiana Rzymkiewicza. Za choreografię odpowiadali Adam Beta i Tina Papazyan.

Widzowie zobaczyli układ choreograficzny, oprawę wizualną oraz staging, który podczas pierwszego półfinału został bardzo dobrze oceniony przez eurowizyjnych dziennikarzy i fanów konkursu.

Największe emocje ponownie wzbudził wokal Alicji. Już po półfinale wielu komentatorów podkreślało, że Polka należy do grona najlepszych wokalistek tegorocznej Eurowizji. Także finałowe wykonanie "Pray" zostało docenione za czystość, emocje i sceniczne opanowanie.

O końcowym wyniku finału zadecydowają głosy jurorów oraz widzów z całej Europy i krajów uczestniczących w konkursie. Głosowanie rozpocznie się po prezentacji wszystkich finalistów.

Reakcje internautów na występ Polki

W mediach społecznościowych szybko pojawiły się reakcje fanów Eurowizji na występ Alicji Szemplińskiej. Wielu internautów zwracało uwagę przede wszystkim na jej wokal, podkreślając, że reprezentantka Polski należała do najlepiej śpiewających uczestniczek tegorocznego finału. Pojawiały się również komentarze chwalące emocjonalny klimat "Pray" oraz dopracowaną choreografię.

"Nasza Beyonce","Ala głosem zjada tutaj większość uczestników, "Jak miło nie czuć wstydu", "Pierwszy raz szczerze mówiąc słyszę tą piosenkę ale jest na prawdę dobra a ona ją świetnie śpiewa" pisali internauci na platformie X i forach poświęconych Eurowizji.

