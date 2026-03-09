San Marino to jeden z najmniej doświadczonych krajów w eurowizyjnej stawce. Z powodu niewielkiej liczby mieszkańców jest też wręcz zmuszony do wybierania swoich przedstawicieli na konkurs spoza swojego kraju.

Na 15 dotychczasowych startów, tylko cztery razy udało się wywalczyć awans do wielkiego finału. Największy sukces odniósł w 2019 r. pochodzący z Turcji Serhat, który zajął 19. miejsce (na 26 uczestników).

Drugi najlepszy wynik osiągnęła w 2021 r. Senhit, którą wspierał amerykański raper Flo Rida. Z piosenką "Adrenalina" zakończyła rywalizację na 22. pozycji. Na kilka tygodni przed konkursem wokalistka zjawiła się w Polsce i wystąpiła w duecie z Rafałem Brzozowskim (reprezentantem Polski na Eurowizję 2021), wykonując hit "Waterloo" Abby.

Senhit po raz trzeci na Eurowizji

Wspomniana Senhit to tak naprawdę Senhit Zadik. Wokalistka na świat przyszła w Bolonii we Włoszech, jej rodzice pochodzą natomiast z Erytrei. Karierę muzyczną zaczęła pod koniec XX wieku, a w kolejnych latach miała okazję współpracować z Zucchero, Laurą Pausini, Gianną Nanni i Fiorellą Mannoią.

46-latka właśnie po raz trzeci wygrała preselekcje do Eurowizji w San Marino. Po raz pierwszy próbowała swoich sił w 2011 r., jednak odpadła w półfinale.

Teraz triumfowała w Una voce per San Marino, w pokonanym polu zostawiając m.in. Polkę Magdalenę Tul, która reprezentowała nasz kraj w Eurowizji 2011. Senhit pojedzie do Wiednia z piosenką "Superstar", w której towarzyszy jej Boy George - ikona brytyjskiego popu z lat 80.

Boy George wystąpi razem z Senhit na Eurowizji 2026 Jo Hale Getty Images

Popularność zdobył jako wokalista grupy Culture Club, jednej z największych gwiazd stylu new romantic. Formacja z przerwami działa od 1981 r. W jej dorobku jest ponad 50 mln sprzedanych płyt, a status wielkich hitów zdobyły takie piosenki, jak m.in. "Do You Really Want to Hurt Me" i "Karma Chameleon".

Poza karierą solową spełniał się też jako trener i juror, występując w brytyjskich i australijskich edycjach programu "The Voice".

Eurowizja 2026 w Wiedniu. Co już wiemy?

Przypomnijmy, że 70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Wiedniu w dniach 12 i 14 maja (dwa półfinały) oraz 16 maja (finał) - to efekt zwycięstwa austriackiego wokalisty JJ z piosenką "Wasted Love" (436 punkty) w ubiegłorocznym konkursie w Bazylei (Szwajcaria).

Środowisko eurowizyjne szykowało się na wielki jubileusz z okazji 70. edycji, jednak przygotowania do świętowania przyćmił bojkot udziału Izraela. Z konkursu wycofały się Hiszpania (członek tzw. Wielkiej Piątki mający zapewniony od razu udział w finale), Irlandia, Holandia, Słowenia i Islandia.

Miejsca w finale mają już pewne Austria (jako gospodarz) oraz pozostali uczestnicy Wielkiej Piątki (Niemcy, Włochy, Wielka Brytania i Francja).

