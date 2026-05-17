Eurowizja 2026: Polscy widzowie mieli zupełnie innego faworyta niż jury! Kto dostał 12 punktów?

Tymoteusz Hołysz

Oprac.: Tymoteusz Hołysz

Polscy widzowie Eurowizji 2026 mieli zupełnie innego faworyta niż krajowe jury. Który kraj otrzymał od Polaków maksymalną notę?

Polscy widzowie Eurowizji 2026 przyznali 12 punktów Ukrainie, podczas gdy jury nagrodziło maksymalnie Izrael. Wygrała Dara z Bułgarii.
Reprezentantka Ukrainy, LELÉKAMARTIN MEISSNEREast News

W finale Eurowizji 2026 polska publiczność najwyżej oceniła występ reprezentantów Ukrainy. LELÉKA z utworem "Ridnym" nagrodzona została pełną pulą 12 punktów. Drugie miejsce w głosowaniu widzów zajęła Rumunia (10 punktów), a trzecie Mołdawia, która zdobyła 8 punktów.

Kolejne lokaty w polskim głosowaniu widzów zajęły: Bułgaria (7 punktów), Finlandia (6 punktów), Australia (5 punktów), Czechy (4 punkty), Dania (3 punkty), Izrael (2 punkty) oraz Serbia z 1 punktem. Co istotne, preferencje publiczności wyraźnie różniły się od werdyktu jury, które najwyższą notę przyznało Izraelowi. Spotkało się to z ogromnym niezadowoleniem ze strony internautów.

Zobacz również:

Alicja Szemplińska
Eurowizja

Alicja Szemplińska zabrała głos po finale. Zdradziła swoje dalsze plany

Alicja Rudnicka
Alicja Rudnicka

Rozjazd między jurorami a publicznością

Polskie jury w finale jako jedyne w całej Europie przyznało 12 punktów reprezentantowi Izraela, co szybko wywołało gorącą dyskusję w sieci. Internauci zwracali uwagę na polityczne kontrowersje wokół udziału tego kraju w konkursie i porównywali decyzję profesjonalistów z wyborem widzów, którzy tradycyjnie już najwyżej ocenili Ukrainę.

Na dalszych miejscach w głosowaniu jury znalazły się: Bułgaria (10 punktów), Grecja (8 punktów), Australia (7 punktów), Belgia (6 punktów), Rumunia (5 punktów), Czechy (4 punkty), Norwegia (3 punkty), Włochy (2 punkty) i Ukraina z 1 punktem.

Jak wypadła Polska?

Reprezentująca Polskę Alicja Szemplińska z utworem "Pray" ostatecznie zakończyła konkurs na 12. miejscu. W głosowaniu jury uplasowała się na wysokiej, 7. pozycji, natomiast wśród publiczności była dopiero 16., co przełożyło się na łącznie 150 punktów (133 od jurorów i 17 od widzów).

Wielką zwyciężczynią tegorocznej Eurowizji okazała się być pochodząca z Bułgarii Dara!

Alicja Szemplińska zdradza swoje plany po Eurowizji. "Nie zatrzymuję się"INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze