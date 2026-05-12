W pierwszym półfinale o awans do wielkiego finału Eurowizji rywalizuje 15 uczestników. Jako 14. z kolei na scenie pojawiła się Alicja Szemplińska. 24-letnia Polka zaśpiewała piosenkę "Pray".

Chwilę przed naszą reprezentantką swój taneczny show zaprezentowała Senhit z San Marino. Dla tej wokalistki to już trzecie podejście na Eurowizji, a tym razem w utworze "Superstar" wsparł ją Boy George, wokalista popularnego przede wszystkim w latach 80. brytyjskiego zespołu Culture Club.

Eurowizja 2026 - tak wypadła Alicja Szemplińska

Alicja Szemplińska w Wiener Stadthalle wystąpiła w towarzystwie czterech tancerzy (Oskar Borkowski, Włodzimierz Kołobycz, Stefano Silvino i Krystian Rzymkiewicz). Za choreografię występu odpowiedzialny jest Adam Beta.

"Wspólnie tworzą dynamiczne, dopracowane widowisko, które łączy emocjonalny przekaz utworu z nowoczesną choreografią i oprawą wizualną" - podkreślała TVP jeszcze przed konkursem.

Eurowizyjni dziennikarze podczas próby prasowej mocno chwalili wokalne umiejętności Alicji. Zdaniem wielu ma ona najmocniejszy wokal spośród 15 uczestników wtorkowego półfinału.

O awansie do wielkiego finału zadecydują - w stosunku 50:50 - głosy jurorów (oddali swoje głosy podczas poniedziałkowej próby jurorskiej) oraz publiczności. Widzowie i internauci będą głosować przez ok. 20 minut po zakończeniu wszystkich konkursowych występów.

Tuż przed rozpoczęciem półfinału bukmacherzy dawali Alicji 75 procent szans na zakwalifikowanie się do finału.

