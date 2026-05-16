Eurowizja 2026: Nowe zasady głosowania. Jak oddać głos w finale?

Głosowanie w finale Eurowizji 2026 zostanie uruchomione jeszcze przed pierwszym konkursowym występem i potrwa przez cały show, a także do około 40 minut po ostatniej piosence. Dokładny moment startu i zakończenia głosowania wskażą prowadzący podczas transmisji.

Warto pamiętać, że głosować mogą także widzowie spoza krajów biorących udział w konkursie - ich wspólny wynik liczony jest w kategorii "reszty świata".

Jak głosować na swoich faworytów?

Widzowie mogą oddawać głosy na trzy sposoby: telefonicznie, SMS-em oraz przez internet, korzystając z oficjalnej strony lub aplikacji Eurowizji. W przypadku głosowania za pomocą SMS-a, wiadomość należy wysłać na numer 73555 - koszt takiego SMS-a wynosi 3,69 zł. W treści powinien znaleźć się numer odpowiadający wybranemu uczestnikowi.

W tym roku stawia się większy nacisk na głosowanie online na stronie esc.vote - z niego korzystać mogą zarówno widzowie w krajach uczestniczących, jak i ci, których państwa nie biorą udziału w konkursie. W przypadku głosów internetowych wymagane jest użycie lokalnej metody płatności powiązanej z danym krajem (np. karty).

Nowe limity: koniec masowego głosowania

Europejska Unia Nadawców wprowadziła w tym roku ważne ograniczenie - jedna osoba może zagłosować na swoich faworytów maksymalnie 10 razy dla każdej metody płatności (SMS, telefon, internet). To o połowę mniej niż w poprzednich latach, kiedy limit wynosił 20 głosów na metodę.

Reguły mają zniechęcić do masowego oddawania głosów i ułatwić wychwytywanie prób manipulowania wynikami. Organizatorzy zapowiadają również dokładniejsze sprawdzanie, skąd pochodzą głosy oddawane przez internet.

Jedna ważna zasada bez zmian

Bez zmian pozostaje kluczowa reguła Eurowizji: widzowie nie mogą głosować na reprezentanta własnego kraju. Można natomiast wesprzeć dowolną liczbę innych wykonawców w ramach obowiązującego limitu głosów.

Ostateczny wynik finału będzie - jak co roku - połączeniem głosów widzów ze wszystkich krajów oraz punktów przyznanych przez jury. To ich suma zdecyduje, kto uniesie trofeum jubileuszowego, 70. Konkursu Piosenki Eurowizji.

Kto reprezentuje Polskę w finale Eurowizji?

Przypomnijmy, że polską reprezentantką podczas tegorocznego finału Eurowizji w Wiedniu jest Alicja Szemplińska z piosenką "Pray". Artystka na scenie pojawi się jako 18. Jak wynika z oficjalnej tabeli czasowej opublikowanej przez organizatorów, jej występ odbędzie się około godziny 22:37. Z kolei zwycięzcę poznamy dopiero na ok. 10 minut przed pierwszą w nocy.

Transmisja finału na żywo dostępna będzie od godziny 21 zarówno na oficjalnym kanale Eurowizji na YouTube, jak i w telewizji TVP1.

Kolejność występów podczas finału Eurowizji:

Dania - Søren Torpegaard Lund Niemcy - Sarah Engels Izrael - Noam Bettan Belgia - Essyla Albania - Alis Grecja - Akylas Ukraina - Leléka Australia - Delta Goodrem Serbia - Lavina Malta - Aidan Czechy - Daniel Zizka Bułgaria - Dara Chorwacja - LELEK Wielka Brytania - Look Mum No Computer Francja - Monroe Mołdawia - Satoshi Finlandia - Linda Lampenius i Pete Parkkonen Polska - Alicja Szemplińska Litwa - Lion Ceccah Szwecja - Felicia Cypr - Antigoni Włochy - Sal Da Vinci Norwegia - Jonas Lovv Rumunia - Alexandra Căpitănescu Austria - Cosmó

