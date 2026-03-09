Eurowizja 2026: Kim jest ukochany Alicji Szemplińskiej? To znany raper
Po wyborze Alicji Szemplińskiej na polską reprezentantkę na tegoroczną Eurowizję od razu wzrosło zainteresowanie osobą wokalistki. Okazuje się, że jej serce jest już zajęte, a od kilku lat u jej boku występuje raper Hodak, z którym kilkukrotnie współpracowała na płaszczyźnie zawodowej.
Decyzją telewidzów i internautów (głosować można było przez aplikację i za pośrednictwem SMS-ów) Polskę podczas 70. Konkursu Piosenki Eurowizji w Wiedniu reprezentować będzie Alicja Szemplińska z piosenką "Pray". Wyniki preselekcji ogłoszono w niedzielę rano w programie "Pytanie na śniadanie".
Wokalistka przed kamerami TVP odebrała swój bilet do stolicy Austrii. Dodajmy, że to już drugi raz, kiedy została wybrana polską reprezentantką na Eurowizję. Poprzednio triumfowała w 2020 r., jednak konkurs został wówczas odwołany przez pandemię, a rok później Telewizja Polska postawiła na Rafała Brzozowskiego.
Alicja Szemplińska i Hodak są parą
Zwycięstwo wokalistki w preselekcjach od razu zwróciło uwagę również na jej życie prywatne. Alicja Szemplińska jest związana z raperem Hodakiem. Pod tym pseudonimem kryje się Łukasz Hodakowski, mający na koncie m.in. płyty "Custom" i "Zapach zimy i papierosów" (nagrane z producentem 2K). Na początku marca wypuścił utwór "Magnifique".
Hodak gościnnie wspierał takich przedstawicieli sceny hiphopowej, jak m.in. Sokół, Dziarma, Kacperczyk i Kuban. W jego nagraniach z kolei pojawiali się m.in. Young Igi, Paluch, Avi i schafter.
Nie wiadomo, kiedy rozpoczęła się prywatna relacja Hodaka i Alicji Szemplińskiej, ale zawodowo współpracują już od kilku lat. W 2021 r. raper gościnnie wsparł wokalistkę w jej piosence "Spójrz". Kolejne wspólne utwory to "Napraw mnie" (z płyty Hodaka) oraz "w co ty dzisiaj grasz?" (z albumu Alicji).
"Dzień kobiet kochani" - napisał Hodak na Instagramie, prezentując wspólne zdjęcia z ukochaną już po ogłoszeniu jej triumfu w eurowizyjnych preselekcjach.
Jubileuszowa Eurowizja 2026 w Wiedniu. Co już wiemy?
Przypomnijmy, że 70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Wiedniu w dniach 12 i 14 maja (dwa półfinały) oraz 16 maja (finał) - to efekt zwycięstwa austriackiego wokalisty JJ z piosenką "Wasted Love" (436 punkty) w ubiegłorocznym konkursie w Bazylei (Szwajcaria).
Środowisko eurowizyjne szykowało się na wielki jubileusz z okazji 70. edycji, jednak przygotowania do świętowania przyćmił bojkot udziału Izraela. Z konkursu wycofały się Hiszpania (członek tzw. Wielkiej Piątki mający zapewniony od razu udział w finale), Irlandia, Holandia, Słowenia i Islandia.
Wiadomo, że przedstawiciel Polski pojawi się podczas pierwszego półfinału Eurowizji (12 maja) w drugiej połowie koncertu. W tej części pojawią się również reprezentanci Belgii (Esylla z "Dancing on the Ice"), Estonii (Vanilla Ninja z piosenką "Too Epic To Be True"), Izraela (Noam Bettan z "Michelle"), Litwy (Lion Ceccach i "Sólo quiero mas"), Czarnogóry (Tamara Živković z piosenką "Nova Zora"), San Marino (Senhit i Boy George z utworem "Superstar") i Serbii (Lavina i "Kraj mene").
Miejsca w finale mają już pewne Austria (jako gospodarz) oraz pozostali uczestnicy Wielkiej Piątki (Niemcy, Włochy, Wielka Brytania i Francja).