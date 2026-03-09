Decyzją telewidzów i internautów (głosować można było przez aplikację i za pośrednictwem SMS-ów) Polskę podczas 70. Konkursu Piosenki Eurowizji w Wiedniu reprezentować będzie Alicja Szemplińska z piosenką "Pray". Wyniki preselekcji ogłoszono w niedzielę rano w programie "Pytanie na śniadanie".

Wokalistka przed kamerami TVP odebrała swój bilet do stolicy Austrii. Dodajmy, że to już drugi raz, kiedy została wybrana polską reprezentantką na Eurowizję. Poprzednio triumfowała w 2020 r., jednak konkurs został wówczas odwołany przez pandemię, a rok później Telewizja Polska postawiła na Rafała Brzozowskiego.

Alicja Szemplińska i Hodak są parą

Zwycięstwo wokalistki w preselekcjach od razu zwróciło uwagę również na jej życie prywatne. Alicja Szemplińska jest związana z raperem Hodakiem. Pod tym pseudonimem kryje się Łukasz Hodakowski, mający na koncie m.in. płyty "Custom" i "Zapach zimy i papierosów" (nagrane z producentem 2K). Na początku marca wypuścił utwór "Magnifique".

Hodak gościnnie wspierał takich przedstawicieli sceny hiphopowej, jak m.in. Sokół, Dziarma, Kacperczyk i Kuban. W jego nagraniach z kolei pojawiali się m.in. Young Igi, Paluch, Avi i schafter.

Nie wiadomo, kiedy rozpoczęła się prywatna relacja Hodaka i Alicji Szemplińskiej, ale zawodowo współpracują już od kilku lat. W 2021 r. raper gościnnie wsparł wokalistkę w jej piosence "Spójrz". Kolejne wspólne utwory to "Napraw mnie" (z płyty Hodaka) oraz "w co ty dzisiaj grasz?" (z albumu Alicji).

"Dzień kobiet kochani" - napisał Hodak na Instagramie, prezentując wspólne zdjęcia z ukochaną już po ogłoszeniu jej triumfu w eurowizyjnych preselekcjach.

Jubileuszowa Eurowizja 2026 w Wiedniu. Co już wiemy?

Przypomnijmy, że 70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Wiedniu w dniach 12 i 14 maja (dwa półfinały) oraz 16 maja (finał) - to efekt zwycięstwa austriackiego wokalisty JJ z piosenką "Wasted Love" (436 punkty) w ubiegłorocznym konkursie w Bazylei (Szwajcaria).

Środowisko eurowizyjne szykowało się na wielki jubileusz z okazji 70. edycji, jednak przygotowania do świętowania przyćmił bojkot udziału Izraela. Z konkursu wycofały się Hiszpania (członek tzw. Wielkiej Piątki mający zapewniony od razu udział w finale), Irlandia, Holandia, Słowenia i Islandia.

Miejsca w finale mają już pewne Austria (jako gospodarz) oraz pozostali uczestnicy Wielkiej Piątki (Niemcy, Włochy, Wielka Brytania i Francja).

