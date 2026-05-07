Według najnowszych doniesień fińska delegacja już kilka tygodni temu zwróciła się do EBU z prośbą o zgodę na występ z prawdziwymi skrzypcami. Organizatorzy mieli przeprowadzić serię prób technicznych i testów przed wydaniem zgody.

Informacja została dodatkowo potwierdzona przez media eurowizyjne oraz oficjalne profile społecznościowe związane z konkursem. Pojawiły się w nich wpisy zapowiadające, że "Liekinheitin" (tytuł piosenki reprezentacji Finlandii) zabrzmi częściowo całkowicie na żywo, a sama Linda Lampenius napisała na Instagramie, że "jej głos będzie słyszany przez skrzypce na największej muzycznej scenie świata". Warto dodać, że Finka w całym występie nie śpiewa ani słowa, tym zajmuje się jej sceniczny partner.

Eurowizja 2026: Przełomowa decyzja w sprawie Finlandii

Eksperci zwracają uwagę, że zgoda na grę na żywo na skrzypcach może być przełomem dla całego konkursu. Od rezygnacji z orkiestry po Eurowizji w 1998 r. wszystkie instrumenty są odtwarzane z podkładu. Wyjątki zdarzają się niezwykle rzadko. W 2025 r. podobną zgodę na grę na żywo na swoim instrumencie otrzymał włoski reprezentant, który podczas finału zagrał na harmonijce ustnej.

Fińska propozycja "Liekinheitin", wykonywana przez Lindę Lampenius i Pete Parkonenna właściwie od miesięcy uchodzi za jednego z głównych faworytów do zwycięstwa w tegorocznej Eurowizji. Utwór bardzo szybko zdobył popularność wśród fanów konkursu.

Występ Finlandii zobaczymy już we wtorek podczas pierwszego półfinału Eurowizji 2026 w Wiedniu. Finlandia to najmocniejszy rywal reprezentującej Polskę Alicji Szemplińskiej. 24-latka wystąpi z numerem 14.

Widzowie i fani z Polski nie mogą głosować na naszą reprezentantkę, ale mogą to zrobić Polacy korzystający z telefonów komórkowych w pozostałych krajach biorących udział w półfinale 12 maja: Mołdawii, Szwecji, Chorwacji, Grecji, Portugalii, Gruzji, Włoszech, Finlandii, Czarnogóry, Estonii, Izraela, Niemiec, Belgii, Litwy i Serbii.

W San Marino nie ma publicznego głosowania mieszkańców ze względu na małą populację tego kraju. Jeśli "Pray" Alicji Szemplińskiej znajdzie się w dziesiątce najwyżej ocenionych przez widzów i jurorów piosenek, Polka powalczy o zwycięstwo w sobotę, 16 maja.

