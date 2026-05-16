Eurowizja 2026: Dlaczego reprezentantka Szwecji śpiewa w maseczce? Kryje się za tym bolesna historia

Felicia Eriksson od kilku lat konsekwentnie występuje z zakrytą twarzą - wcześniej jako Fröken Snusk w różowej kominiarce, dziś w koronkowej maseczce lub dużych okularach. Artystka wyjaśniła, że wszystko zaczęło się w czasie pandemii. Z czasem maska stała się jednak dla niej czymś dużo ważniejszym - sposobem na radzenie sobie z fobią społeczną, ogromnym stresem przed występami i lękiem przed byciem rozpoznawaną na ulicy.

Felicia przyznaje, że panicznie boi się życia pod ciągłą obserwacją i oceną, zwłaszcza w mediach społecznościowych. Maseczka i okulary działają jak tarcza ochronna - pozwalają jej utrzymać granicę między życiem prywatnym a scenicznym, dają poczucie bezpieczeństwa i pozwalają skupić się na muzyce, zamiast na własnym wizerunku.

Symboliczny gest na eurowizyjnej scenie

Podczas występu na Eurowizji 2026 Felicia zaczyna show w maseczce, by w trakcie piosenki zamienić ją na duże okulary, odsłaniając część twarzy. Ten gest został odczytany jako symboliczne "uchylenie" się przed publicznością - krok w stronę oswojenia lęku i stopniowego budowania komfortu na scenie.

Sama artystka podkreśla, że w przyszłości chciałaby powoli odsłaniać twarz coraz bardziej, w miarę jak będzie czuła się bezpieczniej i pewniej w roli gwiazdy. Na razie jednak częściowo zakryty wizerunek pozostaje jej znakiem rozpoznawczym i ważnym elementem tożsamości artystycznej.

O czym Felicia śpiewa w "My System"?

Eurowizyjna propozycja "My System" to popowo-elektroniczny, klubowy numer, który szybko stał się jednym z najczęściej komentowanych utworów tegorocznego konkursu. W warstwie tekstowej Felicia śpiewa o emocjonalnym uzależnieniu od drugiej osoby, która wkrada się do naszego systemu i przejmuje kontrolę nad ciałem, uczuciami i myślami.

Połączenie osobistej, delikatnej historii o lęku przed sławą z mocnym, nowoczesnym brzmieniem i tajemniczym scenicznym wizerunkiem sprawia, że reprezentantka Szwecji jest jedną z najbardziej intrygujących postaci Eurowizji 2026 i wzbudza ogromne zainteresowanie fanów, którzy pod postami na oficjalnych kanałach konkursu wskazują ją jako potencjalną zwyciężczynię, pisząc: "Królowa, moja zwyciężczyni", "Co za fantastyczny występ, jesteś królową, Szwecja jest z ciebie dumna", "Wspaniała kompozycja", "Majstersztyk współczesnego popu w wielkim finale! Skupienie Felicii na laserach zdecydowanie się opłaciło. Co za bezbłędny występ, Szwecja!".

