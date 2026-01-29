Eurowizja 2026: Bukmacherzy typują zwycięzcę polskich preselekcji
Na początku marca mamy poznać wyniki polskich preselekcji do Eurowizji. Teraz swoje przewidywania przedstawili bukmacherzy. Jak wyglądają najnowsze notowania?
Jubileuszowy, 70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Wiedniu w dniach 12 i 14 maja (dwa półfinały) oraz 16 maja (finał). Swój udział potwierdziło 35 państw. Po przerwie ponownie zobaczymy przedstawicieli Rumunii, Bułgarii i Mołdawii, jednak zdecydowanie głośniej było o krajach, które zdecydowały się na bojkot konkursu związany z udziałem Izraela. Jak już wiemy, swój udział wycofały z koncertu Hiszpania (członek tzw. Wielkiej Piątki mający zapewniony od razu udział w finale), Irlandia, Holandia, Słowenia i Islandia.
Wiadomo, że reprezentant Polski zaprezentuje się w pierwszym półfinale (12 maja) w drugiej połowie koncertu. W tej części pojawią się również przedstawiciele Izraela (Noam Bettan), Belgii, Estonii, Litwy, Czarnogóry (Tamara Živković z piosenką "Nova Zora"), San Marino i Serbii.
Miejsca w finale mają już pewne Austria (jako gospodarz) oraz pozostali uczestnicy Wielkiej Piątki (Niemcy, Włochy, Wielka Brytania i Francja). Na razie dziewięć krajów wybrało swoich przedstawicieli. Przed nami gorący okres eurowizyjny, bo w większości państw w lutym poznamy reprezentantów i ich piosenki.
Eurowizja 2026: Kto wygra polskie preselekcje? Tak typują bukmacherzy
Po ujawnieniu listy ośmiu uczestników polskich preselekcji swoje typowania przedstawili w końcu bukmacherzy. Ich zdecydowaną faworytką jest Alicja Szemplińska (1:2,50, 1:2,75). Co ciekawe, ta wokalistka jako jedyna z całego grona nie opublikowała jeszcze swojej piosenki "Pray".
Przypomnijmy, że w 2020 r. została ona wybrana polską reprezentantką na Eurowizję, lecz konkurs wówczas nie odbył się z powodu pandemii. Trzy lata później podjęła kolejną próbę, ale w preselekcjach z utworem "New Home" zajęła piąte miejsce (wygrała Blanka z "Solo").
Główną konkurentką Alicji zdaniem bukmacherów jest Basia Giewont z piosenką "Zimna woda" (1:3,75, 1:40), a na dalszych miejscach wymieniani są Piotr Pręgowski ("Parawany tango") i Stasiek Kukulski ("This too shall pass").
Według nieoficjalnych informacji wyniki polskich preselekcji poznamy 7 marca.