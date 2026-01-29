Jubileuszowy, 70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Wiedniu w dniach 12 i 14 maja (dwa półfinały) oraz 16 maja (finał). Swój udział potwierdziło 35 państw. Po przerwie ponownie zobaczymy przedstawicieli Rumunii, Bułgarii i Mołdawii, jednak zdecydowanie głośniej było o krajach, które zdecydowały się na bojkot konkursu związany z udziałem Izraela. Jak już wiemy, swój udział wycofały z koncertu Hiszpania (członek tzw. Wielkiej Piątki mający zapewniony od razu udział w finale), Irlandia, Holandia, Słowenia i Islandia.

Wiadomo, że reprezentant Polski zaprezentuje się w pierwszym półfinale (12 maja) w drugiej połowie koncertu. W tej części pojawią się również przedstawiciele Izraela (Noam Bettan), Belgii, Estonii, Litwy, Czarnogóry (Tamara Živković z piosenką "Nova Zora"), San Marino i Serbii.

Miejsca w finale mają już pewne Austria (jako gospodarz) oraz pozostali uczestnicy Wielkiej Piątki (Niemcy, Włochy, Wielka Brytania i Francja). Na razie dziewięć krajów wybrało swoich przedstawicieli. Przed nami gorący okres eurowizyjny, bo w większości państw w lutym poznamy reprezentantów i ich piosenki.

Eurowizja 2026: Kto wygra polskie preselekcje? Tak typują bukmacherzy

Po ujawnieniu listy ośmiu uczestników polskich preselekcji swoje typowania przedstawili w końcu bukmacherzy. Ich zdecydowaną faworytką jest Alicja Szemplińska (1:2,50, 1:2,75). Co ciekawe, ta wokalistka jako jedyna z całego grona nie opublikowała jeszcze swojej piosenki "Pray".

Przypomnijmy, że w 2020 r. została ona wybrana polską reprezentantką na Eurowizję, lecz konkurs wówczas nie odbył się z powodu pandemii. Trzy lata później podjęła kolejną próbę, ale w preselekcjach z utworem "New Home" zajęła piąte miejsce (wygrała Blanka z "Solo").

Główną konkurentką Alicji zdaniem bukmacherów jest Basia Giewont z piosenką "Zimna woda" (1:3,75, 1:40), a na dalszych miejscach wymieniani są Piotr Pręgowski ("Parawany tango") i Stasiek Kukulski ("This too shall pass").

Według nieoficjalnych informacji wyniki polskich preselekcji poznamy 7 marca.

