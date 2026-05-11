Eurowizja 2026 bez transmisji w Hiszpanii, Irlandii i Słowenii. Jest oficjalny komunikat
Publiczni nadawcy z Hiszpanii, Irlandii i Słowenii oficjalnie potwierdzili w poniedziałek, że nie będą transmitować konkursu piosenki Eurowizji, którego finał odbędzie się w sobotę. Zgodnie z wielokrotnie składanymi deklaracjami, przyczyną decyzji jest udział Izraela w konkursie.
"Zamiast cyrku Eurowizji program telewizji publicznej będzie poświęcony serii tematycznej Głos Palestyny" - poinformowała słoweńska stacja.
Trzej nadawcy przekazali, że bojkotują 70. edycję konkursu, która odbędzie się w Wiedniu, w proteście przeciwko decyzji organizatora Eurowizji - Europejskiej Unii Radiowo-Telewizyjnej (EBU) o tym, że w plebiscycie będzie uczestniczyć Izrael.
Eurowizja 2026 w Wiedniu. Hiszpania, Irlandia i Słowenia z bojkotem transmisji
Środowisko eurowizyjne szykowało się na wielki jubileusz z okazji 70. edycji, jednak przygotowania do świętowania przyćmił bojkot udziału Izraela. Z konkursu wycofały się Hiszpania (członek tzw. Wielkiej Piątki mający zapewniony od razu udział w finale), Irlandia, Holandia, Słowenia i Islandia.
Wcześniej Holandia oraz Islandia ogłosiły, że mimo bojkotu będą transmitować konkurs. Teraz nadawcy z Hiszpanii, Irlandii i Słowenii przekazali, że w swoich kanałach nie pokażą Eurowizji z Wiednia.
Osobno, o bojkot konkursu zaapelowało ponad tysiąc muzyków i zespołów, a także organizacje międzynarodowe, m.in. Amnesty International. W ostatnią sobotę w stolicy Austrii odbyła się natomiast pro-palestyńska demonstracja.
Przypomnijmy, że we wtorek odbędzie się pierwszy półfinał, podczas którego na scenie w Wiener Stadthalle zaprezentuje się m.in. reprezentant Izraela Noam Bettan z piosenką "Michelle" (jako 10. z kolei). W tym samym półfinale - jako 14., przedostatnia - pojawi się także polska wokalistka Alicja Szemplińska z utworem "Pray".
Drugi półfinał zaplanowano na czwartek, a w sobotę odbędzie się wielki finał. Przeciwnicy dopuszczenia izraelskiego przedstawiciela planują w tym czasie protesty w stolicy Austrii.