Wielki Finał Polskich Kwalifikacji do Konkursu Piosenki Eurowizji 2025 rozpoczął jeden z gości specjalnych - Baby Lasagna, czyli reprezentant Chorwacji podczas Eurowizji 2024 w Malmö, który z piosenką "Rim Tim Tagi Dim" zajął drugie miejsce w ubiegłorocznym finale.

Jak już wcześniej informowaliśmy, o szansę reprezentacji Polski w tegorocznym Konkursie Piosenki Eurowizji walczyło ostatecznie 11 wykonawców. Komisja pierwotnie wyłoniła 10 uczestników, ale na początku lutego do stawki dołączono Teo Tomczuka . Młody wokalista mieszkający w Norwegii otrzymał szansę po tym, jak w połowie stycznia odzyskał polskie obywatelstwo.

Polskie preselekcje do Eurowizji 2025 - co wydarzyło się na scenie?

Zwycięski utwór zaprezentowany będzie w Bazylei (Szwajcaria) podczas pierwszego półfinału Eurowizji 13 maja, a następnie, jeśli oczywiście trafi do kolejnego etapu, w finale planowanym na 17 maja 2025.

14 stycznia podczas konferencji prasowej wylosowano artystów, którzy otworzą oraz zamkną występy. Będą to kolejno zespół Chrust oraz Dominik Dudek . Resztę ułożyła produkcja koncertu (za reżyserię całości odpowiada Małgorzata Kosturkiewicz ).

Koncert otworzył Chrust , czyli folkowe trio rodem z Gdańska, a po nich na scenie pojawił się ubrany całkiem na czerwono Kuba Szmajkowski . Jako trzecia wystąpiła uznawana za główną faworytkę Justyna Steczkowska - sporo ognia i zamieszania, przy wsparciu czterech tancerzy oraz skrzypka (sama wokalistka też w pewnym momencie sięgnęła po skrzypce). W trakcie występu gwiazda na chwilę powędrowała wysoko w górę, trzymając się specjalnych uchwytów. "50 plus ma swoje prawa, było to trudne, ale mam nadzieję, że się udało" - powiedziała Justyna Steczkowska, która reprezentowała Polskę równe 30 lat temu, w 1995 r.

Kolejno zaprezentowali się Tynsky i powracająca do preselekcji Daria Marx (w fioletowych włosach).

Entuzjastycznie przyjęto duet Sw@da x Niczos i ich "podlaski bounce". Zdaniem wielu obserwatorów to właśnie oni mogą pokrzyżować plany Justyny Steczkowskiej, która jest typowana do wygranej.

O taneczny klimat zadbała Sonia Maselik , a konkursowe występy zakończył akompaniujący sobie na pianinie zwycięzca "The Voice of Poland" Dominik Dudek .

W trakcie głosowania SMS na scenie ponownie wystąpił Baby Lasagna , który zaprezentował piosenki "Biggie Boom Boom" i "Stress" , a po nim pojawił się Michał Szpak z poruszającym i osobistym utworem "Bondage" oraz eurowizyjnym przebojem "Color of Your Life" .

Kolejno uplasowali się: Chrust (5,92 proc.), Kuba Szmajkowski (3,98 proc.), To Tomczuk (3,91 proc.), Janusz Radek (3,84 proc.), Sonia Maselik (1,70 proc.), Tynsky (1,46 proc.), Marien (1,39 proc.) i Daria Marx (0,80 proc.).

Zeszłoroczne polskie preselekcje wygrała Luna z utworem "The Tower". Nie udało jej się dostać jednak do finału, który wygrał pochodzący ze Szwajcarii Nemo z przebojem "The Code".