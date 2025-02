Jak już wcześniej informowaliśmy, o szansę reprezentacji Polski w tegorocznym Konkursie Piosenki Eurowizji walczyć będzie ostatecznie 11 wykonawców. Komisja pierwotnie wyłoniła 10 uczestników, ale na początku lutego do stawki dołączono Teo Tomczuka . Młody wokalista mieszkający w Norwegii otrzymał szansę po tym, jak w połowie stycznia odzyskał polskie obywatelstwo.

Polskie preselekcje do Eurowizji 2025 - kto wystąpi?

Zwycięski utwór zaprezentowany będzie w Bazylei (Szwajcaria) podczas pierwszego półfinału Eurowizji 13 maja, a następnie, jeśli oczywiście trafi do kolejnego etapu, w finale planowanym na 17 maja 2025.

14 stycznia podczas konferencji prasowej wylosowano artystów, którzy otworzą oraz zamkną występy. Będą to kolejno zespół Chrust oraz Dominik Dudek . Resztę ułożyła produkcja koncertu (za reżyserii całości odpowiada Małgorzata Kosturkiewicz ).

Zeszłoroczne polskie preselekcje wygrała Luna z utworem "The Tower". Nie udało jej się dostać jednak do finału, który wygrał pochodzący ze Szwajcarii Nemo z przebojem "The Code".