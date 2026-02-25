Dopiero wyszło na jaw, że Eurowizja jest największym marzeniem Roxie Węgiel, a tu takie wieści! Gwiazda zasiądzie w jury

Niedawno wyszło na jaw, że wygrana na Eurowizji jest jednym z największych muzycznych marzeń Roxie Węgiel. Choć 21-latka ma już za sobą zwycięstwo podczas Eurowizji Junior, chciałaby sięgnąć również po statuetkę z rywalizacji dla dorosłych artystów. Zanim jednak przyjdzie czas na jej udział w preselekcjach, młoda gwiazda przekona się, jak to jest oceniać innych uczestników. Zagraniczne media właśnie przekazały, że Roxie została jedną z jurorek niemieckich przygotowań do Eurowizji, podczas których wyłoniony zostanie reprezentant naszego sąsiada!

Młoda kobieta o długich, prostych, brązowych włosach ubrana w ciemnofioletową skórzaną kurtkę pozuje na tle czarnej ściany, delikatny makijaż podkreśla jej rysy twarzy.
Roxie Węgiel oceni uczestników niemieckich preselekcji do Eurowizji 2026Michal WozniakEast News

Roxie Węgiel to wokalistka, która zasłynęła na polskim rynku muzycznym mając zaledwie 13 lat. Wzięła wówczas udział w pierwszej edycji "The Voice Kids" i stała się fenomenem show TVP dla najmłodszych. Niedługo po wygranej w programie została reprezentantką Polski w konkursie Eurowizji Junior, gdzie podbiła serca jurorów oraz widzów utworem "Anyone I Want To Be". Zwyciężyła w rywalizacji, co pozwoliło jej zyskać jeszcze większą rozpoznawalność i otworzyło drzwi do dalszej kariery.

Od tamtej pory Roxie nieustannie się rozwija, nagrywa nowe utwory, koncertuje i gromadzi coraz większe grono słuchaczy. 21-letnia artystka ma za sobą niezwykle intensywne 12 miesięcy. W 2025 r. wydała głośny singiel "Błękit" i rozpoczęła nagrania oraz przygotowania do premiery kolejnego albumu w swojej karierze - już trzeciego. Odbyła również wyczekiwaną trasę koncertową "Break Tour", którą zmuszona była w przeszłości przełożyć ze względu na swoje zdrowie.

Roxie Węgiel chce wygrać Eurowizję? Kevin zdradził jej sekretne marzenie!

Dzięki wygranej w 2018 r. Roxie Węgiel kojarzona jest z konkursem Eurowizji od wielu lat. Choć nie miała okazji reprezentować Polski w muzycznej rywalizacji dla dorosłych artystów, kilkukrotnie wspominała już, że w przyszłości chciałaby pokusić się o udział w preselekcjach. Niedawno sieć obiegło nawet nagranie, na którym mąż piosenkarki zdradził jej największe marzenie związane z Eurowizją.

Roxie Węgiel utrzymuje stały kontakt ze swoimi fanami poprzez media społecznościowe. Na Instagramie, TikToku czy Facebooku nie tylko publikuje posty ze zdjęciami i nagraniami, lecz czasem także prowadzi transmisje na żywo, podczas których odpowiada na pytania internautów umieszczane w komentarzach. Ostatnio, prowadząc live'a z Kevinem u boku, gwiazda dostała niespodziewane pytanie o swoje największe marzenie.

Najpierw Roxie szepnęła nieśmiało odpowiedź na ucho Kevinowi, aby już za chwilę usłyszały ją setki oglądających. Mąż artystki, w żartobliwym geście, ujawnił, co po cichu wyznała mu ukochana. "Nie mogę tego zdradzać? Nie mówić, że chcesz wygrać Eurowizję?" - powiedział ze śmiechem. "Jezus Maria, dobra. Sama będę robić live'a. Mówiłam, żebyś nie mówił" - rzuciła ironicznie Węgiel. Okazuje się więc, że konkurs i wygrana dla Polski należą do jednych z największych pragnień w karierze młodej wokalistki.

Roxie Węgiel zasiądzie w jury niemieckich preselekcji do Eurowizji! "Bardzo się cieszę, że zagraniczne rynki dostrzegają moje muzyczne działania"

Wyznanie na temat eurowizyjnych marzeń Roxie padło na live'ie zaledwie kilka dni temu, a teraz do mediów spływają kolejne wieści na temat 21-latki oraz konkursu. Wokalistka przed wzięciem udziału w rywalizacji dowie się, jak to jest być jurorką i oceniać innych uczestników. Co więcej - zasiądzie u boku ekspertów nie w Polsce, a w Niemczech. Zagraniczny nadawca właśnie ogłosił skład jury - złożonego z 20 znawców z 20 różnych krajów uczestniczących w Eurowizji - które zadecyduje o finalistach tamtejszych preselekcji.

Eksperci, wśród których znajdzie się Roxie Węgiel, już 28 lutego wyłonią trzech najlepszych wokalistów, którzy następnie zmierzą się ze sobą w wielkim finale. O tym, kto poleci na Eurowizję 2026 do Wiednia w niemieckich barwach zadecydują już widzowie.

"Bycie jurorką w niemieckich preselekcjach do Eurowizji jest bardzo spójne z moimi planami związanymi z działalnością międzynarodową. Bardzo się cieszę, że zagraniczne rynki dostrzegają moje muzyczne działania oraz że otrzymałam możliwość wyrażenia swojej opinii o konkursowych utworach. W sobotę wylatuję do Niemiec, gdzie zadebiutuję na antenie niemieckiego nadawcy. Żyję muzyką i ją kocham, dlatego tym bardziej cieszy mnie, że dzięki wygranej w Eurowizji Junior w 2018 r. mogłam dojść do momentu, w którym duża niemiecka telewizja chce poznać moje zdanie, a ja będę miała wpływ na wybór reprezentanta innego kraju" - skomentowała całą sytuację uradowana Roxie w rozmowie z Eską.

