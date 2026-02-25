Roxie Węgiel to wokalistka, która zasłynęła na polskim rynku muzycznym mając zaledwie 13 lat. Wzięła wówczas udział w pierwszej edycji "The Voice Kids" i stała się fenomenem show TVP dla najmłodszych. Niedługo po wygranej w programie została reprezentantką Polski w konkursie Eurowizji Junior, gdzie podbiła serca jurorów oraz widzów utworem "Anyone I Want To Be". Zwyciężyła w rywalizacji, co pozwoliło jej zyskać jeszcze większą rozpoznawalność i otworzyło drzwi do dalszej kariery.

Od tamtej pory Roxie nieustannie się rozwija, nagrywa nowe utwory, koncertuje i gromadzi coraz większe grono słuchaczy. 21-letnia artystka ma za sobą niezwykle intensywne 12 miesięcy. W 2025 r. wydała głośny singiel "Błękit" i rozpoczęła nagrania oraz przygotowania do premiery kolejnego albumu w swojej karierze - już trzeciego. Odbyła również wyczekiwaną trasę koncertową "Break Tour", którą zmuszona była w przeszłości przełożyć ze względu na swoje zdrowie.

Roxie Węgiel chce wygrać Eurowizję? Kevin zdradził jej sekretne marzenie!

Dzięki wygranej w 2018 r. Roxie Węgiel kojarzona jest z konkursem Eurowizji od wielu lat. Choć nie miała okazji reprezentować Polski w muzycznej rywalizacji dla dorosłych artystów, kilkukrotnie wspominała już, że w przyszłości chciałaby pokusić się o udział w preselekcjach. Niedawno sieć obiegło nawet nagranie, na którym mąż piosenkarki zdradził jej największe marzenie związane z Eurowizją.

Roxie Węgiel utrzymuje stały kontakt ze swoimi fanami poprzez media społecznościowe. Na Instagramie, TikToku czy Facebooku nie tylko publikuje posty ze zdjęciami i nagraniami, lecz czasem także prowadzi transmisje na żywo, podczas których odpowiada na pytania internautów umieszczane w komentarzach. Ostatnio, prowadząc live'a z Kevinem u boku, gwiazda dostała niespodziewane pytanie o swoje największe marzenie.

Najpierw Roxie szepnęła nieśmiało odpowiedź na ucho Kevinowi, aby już za chwilę usłyszały ją setki oglądających. Mąż artystki, w żartobliwym geście, ujawnił, co po cichu wyznała mu ukochana. "Nie mogę tego zdradzać? Nie mówić, że chcesz wygrać Eurowizję?" - powiedział ze śmiechem. "Jezus Maria, dobra. Sama będę robić live'a. Mówiłam, żebyś nie mówił" - rzuciła ironicznie Węgiel. Okazuje się więc, że konkurs i wygrana dla Polski należą do jednych z największych pragnień w karierze młodej wokalistki.

Roxie Węgiel zasiądzie w jury niemieckich preselekcji do Eurowizji! "Bardzo się cieszę, że zagraniczne rynki dostrzegają moje muzyczne działania"

Wyznanie na temat eurowizyjnych marzeń Roxie padło na live'ie zaledwie kilka dni temu, a teraz do mediów spływają kolejne wieści na temat 21-latki oraz konkursu. Wokalistka przed wzięciem udziału w rywalizacji dowie się, jak to jest być jurorką i oceniać innych uczestników. Co więcej - zasiądzie u boku ekspertów nie w Polsce, a w Niemczech. Zagraniczny nadawca właśnie ogłosił skład jury - złożonego z 20 znawców z 20 różnych krajów uczestniczących w Eurowizji - które zadecyduje o finalistach tamtejszych preselekcji.

Eksperci, wśród których znajdzie się Roxie Węgiel, już 28 lutego wyłonią trzech najlepszych wokalistów, którzy następnie zmierzą się ze sobą w wielkim finale. O tym, kto poleci na Eurowizję 2026 do Wiednia w niemieckich barwach zadecydują już widzowie.

"Bycie jurorką w niemieckich preselekcjach do Eurowizji jest bardzo spójne z moimi planami związanymi z działalnością międzynarodową. Bardzo się cieszę, że zagraniczne rynki dostrzegają moje muzyczne działania oraz że otrzymałam możliwość wyrażenia swojej opinii o konkursowych utworach. W sobotę wylatuję do Niemiec, gdzie zadebiutuję na antenie niemieckiego nadawcy. Żyję muzyką i ją kocham, dlatego tym bardziej cieszy mnie, że dzięki wygranej w Eurowizji Junior w 2018 r. mogłam dojść do momentu, w którym duża niemiecka telewizja chce poznać moje zdanie, a ja będę miała wpływ na wybór reprezentanta innego kraju" - skomentowała całą sytuację uradowana Roxie w rozmowie z Eską.

