W programie "Pytanie na śniadanie" ogłoszono, że Polskę w 70. Konkursie Piosenki Eurowizji w Wiedniu reprezentować będzie Alicja Szemplińska z utworem "Pray". Wokalistka zdobyła ponad 32 procent wszystkich oddanych głosów za pośrednictwem aplikacji i SMS.

Późnym popołudniem 7 marca TVP wyemitowała program z nagranymi wcześniej występami ósemki finalistów polskich preselekcji. Alicja Szemplińska dość zgodnie uważana była za główną faworytkę do zwycięstwa. Za niespodzianką należy uznać wysokie, drugie miejsce Oli Antoniak z piosenką "Don't You Try" (ponad 18 proc.).

Alicja Szemplińska z trzecim podejściem do Eurowizji

Przypomnijmy, że Alicja Szemplińska już raz została wybrana na polską reprezentantkę na Eurowizję. W 2020 r. decyzją jurorów i widzów wygrała program "Szansa na sukces. Eurowizja 2020" z balladą "Empires" - wówczas w ten sposób wyłaniano naszego przedstawiciela.

Do Rotterdamu jednak nie pojechała, gdyż cały konkurs został odwołany ze względu na pandemię. Gdy rok później organizatorzy postanowili wznowić konkurs, wokalistka wierzyła, że to ona ponownie zostanie powołana (tak postąpiła zdecydowana większość uczestniczących państw). Tymczasem TVP zdecydowała, że w 2021 r. reprezentantem Polski został Rafał Brzozowski, choć Alicja liczyła na powołanie niemal do samego końca.

Alicja Szemplińska w 2023 r. zdecydowała się wystartować ponownie w polskich preselekcjach, tym razem z utworem "New Home". Drugie podejście było jednak nieudane, wokalistka zajęła szóste miejsce (na 10 uczestników). Na Eurowizję pojechała wówczas Blanka z "Solo".

Kim jest Alicja Szemplińska?

Niespełna 24-letnia wokalistka z Ciechanowa jest dobrze znana telewizyjnej publiczności. W 2016 r. wygrała w programie "Hit, Hit, Hurra!", a trzy lata później triumfowała w "The Voice of Poland" (w drużynie Tomsona i Barona).

W 2024 wydała debiutancki album studyjny "Nie wracam".

Jubileuszowa Eurowizja 2026 w Wiedniu. Co już wiemy?

Przypomnijmy, że 70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Wiedniu w dniach 12 i 14 maja (dwa półfinały) oraz 16 maja (finał) - to efekt zwycięstwa austriackiego wokalisty JJ z piosenką "Wasted Love" (436 punkty) w ubiegłorocznym konkursie w Bazylei (Szwajcaria).

Środowisko eurowizyjne szykowało się na wielki jubileusz z okazji 70. edycji, jednak przygotowania do świętowania przyćmił bojkot udziału Izraela. Z konkursu wycofały się Hiszpania (członek tzw. Wielkiej Piątki mający zapewniony od razu udział w finale), Irlandia, Holandia, Słowenia i Islandia.

Miejsca w finale mają już pewne Austria (jako gospodarz) oraz pozostali uczestnicy Wielkiej Piątki (Niemcy, Włochy, Wielka Brytania i Francja).

