Dla wielu przypadkowych obserwatorów, udział Australii w Konkursie Piosenki Eurowizji jest sporym zaskoczeniem. Tymczasem ten kraj z Antypodów transmituje całe wydarzenie od 1983 r. Tamtejsza telewizja SBS jest członkiem stowarzyszonym EBU, czyli Europejskiej Unii Nadawców, będącej organizatorem Eurowizji.

Po raz pierwszy Australia wzięła udział w Eurowizji w 2015 r. jako gość specjalny z okazji 60-lecia konkursu. Pierwotnie planowano, że będzie to jednorazowy udział, jednak ogromne zainteresowanie widzów sprawiło, że zaproszenie zostało przedłużone i obecnie wyspiarskie państwo od 2016 r. rywalizuje z innymi uczestnikami na normalnych zasadach.

W roku regularnego debiutu Australia odniosła największy sukces - Dami Im z piosenką "Sound of Silence" zajęła drugie miejsce, przegrywając tylko z Jamalą z Ukrainy ("1944"). W kolejnych latach reprezentantom Australii trzykrotnie udało się znaleźć na 9. miejscu w wielkim finale - Isaiah Firebrace (2017), Kate Miller-Heidke (2019) i Voyager (2023). Dwa ostatnie lata przyniosły jednak rozczarowanie w postaci braku awansu do finału.

Eurowizja 2026: Delta Goodrem reprezentantką Australii

SBS po raz czwarty z rzędu zdecydował się wyłonić reprezentanta w wewnętrznych kwalifikacjach. Wcześniej krążyły pogłoski, że na konkurs może po 10 latach powrócić Dami Im, jednak ta poparła Deltę Goodrem.

To właśnie ta 41-letnia wokalistka została wybrana reprezentantką Australii na Eurowizję 2026 w Wiedniu. W stolicy Austrii zaśpiewa piosenkę "Eclipse".

Delta Goodrem swoją karierę zaczęła, mając zaledwie 15 lat - to wtedy podpisała pierwszy profesjonalny kontrakt. Wytwórnia miała nosa, debiutancki album "Innocent Eyes" (2003) do dziś jest jednym z najlepiej sprzedających się wydawnictw w historii Australii z wynikiem ponad 4 mln egzemplarzy. Wokalistka na koncie ma m.in. 12 statuetki ARIA (nagrody australijskiego przemysłu muzycznego), trzy nagrody World Music Awards i jedną MTV Video Music Award. Na całym świecie sprzedała ponad 8 mln płyt.

W latach 2012-2020 przez osiem sezonów zasiadała w jury australijskiej edycji programu "The Voice" (a także raz w "The Voice Kids"). Dwukrotnie jej podopieczni wygrywali w tym show.

Delta Goodrem jest też aktorką, poza występami w operze mydlanej "Sąsiedzi" zagrała też Olivię Newton-John w biograficznej produkcji "Olivia Newton-John: Hopelessly Devoted to You" (2018).

Prywatne życie wokalistki często było tematem zainteresowania mediów - począwszy od jej problemów ze zdrowiem (udało jej się pokonać ziarnicę złośliwą - ma za sobą m.in. chemioterapię i radioterapię) po związki z m.in. tenisistą Markiem Philippoussisem, wokalistami Brianem McFaddenem z Westlife i Nickiem Jonasem z Jonas Brothers. W czerwcu 2025 r. wyszła za muzyka Matthew Copleya.

Eurowizja 2026 w cieniu bojkotu

Przypomnijmy, że 70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Wiedniu w dniach 12 i 14 maja (dwa półfinały) oraz 16 maja (finał) - to efekt zwycięstwa austriackiego wokalisty JJ z piosenką "Wasted Love" (436 punkty) w ubiegłorocznym konkursie w Bazylei (Szwajcaria).

Środowisko eurowizyjne szykowało się na wielki jubileusz z okazji 70. edycji, jednak przygotowania do świętowania przyćmił bojkot udziału Izraela. Z konkursu wycofały się Hiszpania (członek tzw. Wielkiej Piątki mający zapewniony od razu udział w finale), Irlandia, Holandia, Słowenia i Islandia.

Delta Goodrem zaśpiewa w drugiej części drugiego półfinału Eurowizji (14 maja).

Miejsca w finale mają już pewne Austria (jako gospodarz) oraz pozostali uczestnicy Wielkiej Piątki (Niemcy, Włochy, Wielka Brytania i Francja).

Polskiego reprezentanta poznamy 8 marca w "Pytaniu na śniadanie". Dzień wcześniej wyemitowany zostanie koncert z udziałem ośmiu uczestników krajowych preselekcji. Ruszyło już głosowanie online w aplikacji TVP VOD.

Eurowizja - uczestnicy finału polskich preselekcji:

