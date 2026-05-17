Dara królową Eurowizji 2026! Kim jest młoda gwiazda?

Dara, a właściwie Darina Yotova (ur. 9 września 1998 r.), pochodzi z nadmorskiej Warny i jest jedną z najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia w Bułgarii. Szeroką rozpoznawalność zdobyła już jako nastolatka w lokalnym "X Factorze", w którym zajęła trzecie miejsce. Udział w programie otworzył jej drogę do wielkiej kariery.

Jej kolejne single regularnie meldowały się na szczytach bułgarskich list przebojów, a takie utwory jak "Thunder" czy "Call Me" umocniły jej status popowej gwiazdy. Dara jest też doskonale znana telewidzom w 2021 i 2022 roku zasiadała w fotelu jurorskim "The Voice of Bulgaria".

Jak Dara trafiła na Eurowizję 2026?

Bułgaria wróciła do Eurowizji po kilkuletniej przerwie i od razu postawiła na sprawdzone nazwisko. Dara najpierw pokonała konkurentów w rozbudowanych preselekcjach, a potem w specjalnym koncercie wykonała przygotowane dla niej propozycje eurowizyjne.

Decyzją jurorów i widzów zwyciężyło "Bangaranga" - energiczny dance‑pop z wyraźnymi bałkańskimi wpływami, który od razu wskoczył do grona głównych faworytów konkursu. Dla wielu fanów to spełnienie marzeń, bo Dara od lat była wymieniana jako idealna reprezentantka Bułgarii na Eurowizji.

"Bangaranga" - hit Eurowizji 2026?

"Bangaranga" to szybki, klubowy numer z wyrazistym beatem, chwytliwym refrenem i charakterystycznymi, folkowymi elementami. Połączenie nowoczesnego popu z bałkańską energią sprawiło, że kawałek stał się jednym z najczęściej odtwarzanych eurowizyjnych utworów w streamingu.

Choć dla wielu widzów Dara może być nową twarzą, w ojczyźnie od lat uchodzi za jedną z najbardziej wpływowych artystek generacji. Wokalistka podkreśla, że muzyka zawsze była dla niej sposobem na oswajanie własnych emocji i nadawanie sensu doświadczeniom.

Jak poradziła sobie Polska?

Polskę w finale Eurowizji 2026 reprezentowała Alicja Szemplińska z utworem "Pray". Ostatecznie nasza reprezentantka zajęła 12. miejsce, gromadząc 150 punktów. Na ten rezultat złożyło się aż 133 punkty od jurorów oraz 17 punktów od widzów, co pokazuje, że występ Alicji został szczególnie doceniony przez profesjonalne składy jurorskie.

Wyniki finału Eurowizji 2026

Dara i "Bangaranga" otwierają tabelę, ale cała tabela pokazuje, jak zacięta była walka o każdy punkt. Pierwsza dziesiątka tegorocznej Eurowizji prezentuje się tak:

Bułgaria - 516 pkt Izrael - 343 pkt Rumunia - 296 pkt Australia - 287 pkt Włochy - 281 pkt Finlandia - 279 pkt Dania - 243 pkt Mołdawia - 226 pkt Ukraina - 221 pkt Grecja - 220 pkt

Polska ze 150 punktami zajęła 12. miejsce, tuż za Francją (158 punktów). Dalej uplasowały się kolejno: Albania (145), Norwegia (134), Chorwacja (124), Czechy (113), Serbia (90), Malta (89), Cypr (75), Szwecja (51), Belgia (36), Litwa (22), Niemcy (12), Austria (6) i zamykająca stawkę Wielka Brytania z 1 punktem.

