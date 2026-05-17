Dara królową Eurowizji 2026! Kim jest młoda gwiazda?
Finał 70. Konkursu Piosenki Eurowizji odbył się w Wiener Stadthalle w Wiedniu, a na scenie pojawiło się 26 reprezentacji walczących o jeden z najważniejszych muzycznych tytułów na świecie. Choć jeszcze przed konkursem najwięcej mówiło się o reprezentantach Finlandii z utworem "Liekinheitin", ostatecznie to Dara z Bułgarii okazała się największą sensacją wieczoru. Suma 516 punktów dała jej pewne zwycięstwo i historyczny triumf dla kraju. Polska z wynikiem 150 punktów zajęła 12. miejsce.
Dara, a właściwie Darina Yotova (ur. 9 września 1998 r.), pochodzi z nadmorskiej Warny i jest jedną z najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia w Bułgarii. Szeroką rozpoznawalność zdobyła już jako nastolatka w lokalnym "X Factorze", w którym zajęła trzecie miejsce. Udział w programie otworzył jej drogę do wielkiej kariery.
Jej kolejne single regularnie meldowały się na szczytach bułgarskich list przebojów, a takie utwory jak "Thunder" czy "Call Me" umocniły jej status popowej gwiazdy. Dara jest też doskonale znana telewidzom w 2021 i 2022 roku zasiadała w fotelu jurorskim "The Voice of Bulgaria".
Jak Dara trafiła na Eurowizję 2026?
Bułgaria wróciła do Eurowizji po kilkuletniej przerwie i od razu postawiła na sprawdzone nazwisko. Dara najpierw pokonała konkurentów w rozbudowanych preselekcjach, a potem w specjalnym koncercie wykonała przygotowane dla niej propozycje eurowizyjne.
Decyzją jurorów i widzów zwyciężyło "Bangaranga" - energiczny dance‑pop z wyraźnymi bałkańskimi wpływami, który od razu wskoczył do grona głównych faworytów konkursu. Dla wielu fanów to spełnienie marzeń, bo Dara od lat była wymieniana jako idealna reprezentantka Bułgarii na Eurowizji.
"Bangaranga" - hit Eurowizji 2026?
"Bangaranga" to szybki, klubowy numer z wyrazistym beatem, chwytliwym refrenem i charakterystycznymi, folkowymi elementami. Połączenie nowoczesnego popu z bałkańską energią sprawiło, że kawałek stał się jednym z najczęściej odtwarzanych eurowizyjnych utworów w streamingu.
Choć dla wielu widzów Dara może być nową twarzą, w ojczyźnie od lat uchodzi za jedną z najbardziej wpływowych artystek generacji. Wokalistka podkreśla, że muzyka zawsze była dla niej sposobem na oswajanie własnych emocji i nadawanie sensu doświadczeniom.
Jak poradziła sobie Polska?
Polskę w finale Eurowizji 2026 reprezentowała Alicja Szemplińska z utworem "Pray". Ostatecznie nasza reprezentantka zajęła 12. miejsce, gromadząc 150 punktów. Na ten rezultat złożyło się aż 133 punkty od jurorów oraz 17 punktów od widzów, co pokazuje, że występ Alicji został szczególnie doceniony przez profesjonalne składy jurorskie.
Wyniki finału Eurowizji 2026
Dara i "Bangaranga" otwierają tabelę, ale cała tabela pokazuje, jak zacięta była walka o każdy punkt. Pierwsza dziesiątka tegorocznej Eurowizji prezentuje się tak:
- Bułgaria - 516 pkt
- Izrael - 343 pkt
- Rumunia - 296 pkt
- Australia - 287 pkt
- Włochy - 281 pkt
- Finlandia - 279 pkt
- Dania - 243 pkt
- Mołdawia - 226 pkt
- Ukraina - 221 pkt
- Grecja - 220 pkt
Polska ze 150 punktami zajęła 12. miejsce, tuż za Francją (158 punktów). Dalej uplasowały się kolejno: Albania (145), Norwegia (134), Chorwacja (124), Czechy (113), Serbia (90), Malta (89), Cypr (75), Szwecja (51), Belgia (36), Litwa (22), Niemcy (12), Austria (6) i zamykająca stawkę Wielka Brytania z 1 punktem.