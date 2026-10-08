Czechy wycofują się z udziału w Eurowizji. "Nadawcy muszą podejmować trudne decyzje"

Česká televize potwierdziła, że w 2027 roku nie wyśle swojego reprezentanta na Eurowizję. Powodem są zmiany w budżecie stacji, która przygotowuje się do dużych oszczędności.

Nadawca zwrócił uwagę, że udział w konkursie wiąże się nie tylko z opłatą, lecz także z dużym przedsięwzięciem programowym, produkcyjnym i organizacyjnym. W obecnej sytuacji finansowej postanowiono z niego zrezygnować.

Decyzję ogłoszono w komunikacie skierowanym do widzów oraz fanów konkursu. Česká televize podziękowała wszystkim artystom, którzy dotychczas występowali pod czeską flagą, a także osobom wspierającym ich podczas kolejnych edycji.

"Wiemy, jak wiele Konkurs Piosenki Eurowizji znaczy dla nas wszystkich. Dlatego chcemy podziękować wszystkim naszym czeskim reprezentantom, a przede wszystkim wam, fanom, za każdy głos, każdy komentarz, każde wsparcie i za to, że byliście z nami" - przekazano.

Czeski nadawca pozostawił sobie możliwość powrotu do konkursu w następnych latach. Na razie nie wiadomo jednak, kiedy mogłoby to nastąpić.

"W 2027 roku nie zobaczymy czeskiej flagi na eurowizyjnej scenie. Nadal będziemy jednak wspólnie kibicować innym i wierzymy, że pewnego dnia ponownie spotkamy się na Eurowizji" - dodano.

Stacja nie zamierza także kupować praw do telewizyjnej transmisji konkursu. Czesi będą mogli oglądać występy w oficjalnym internetowym przekazie Eurowizji, a ich głosy zostaną wliczone do kategorii "Reszta świata".

Česká televize szuka oszczędności

Decyzja dotycząca Eurowizji jest częścią znacznie większych zmian. Budżet Českiej televize na 2027 rok ma zostać zmniejszony o 350 mln koron, czyli ponad 14 mln euro. Stacja planuje ograniczyć inwestycje i wydatki na produkcję, a także zmniejszyć koszty zatrudnienia.

Niepewność wiąże się z planami czeskiego rządu dotyczącymi mediów publicznych. Obecny abonament radiowo-telewizyjny miałby zostać zastąpiony finansowaniem bezpośrednio z budżetu państwa. Česká televize obawia się, że zmiana doprowadzi do znacznego zmniejszenia jej przychodów.

Do sprawy odniósł się Martin Green, dyrektor Konkursu Piosenki Eurowizji. Przyznał, że decyzja Czech pokazuje szerszy problem, z którym mierzą się nadawcy publiczni.

"W pełni rozumiemy, że nadawcy muszą podejmować trudne decyzje. Pracują przy ograniczonych budżetach i znaczących cięciach, podczas gdy koszty rosną, a presja narasta. Konkurs Piosenki Eurowizji jest tylko jednym z elementów tego szerszego obrazu" - przekazał.

Green podkreślił również, że drzwi do ponownego udziału Czech pozostają otwarte.



