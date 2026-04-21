Cleo wspomina udział w Eurowizji. Zdradziła, jak pokonała tremę

Podczas nagrań programu The Voice Kids Cleo wróciła pamięcią do swojego udziału w Eurowizji w 2014 roku. Choć od tamtego czasu minęło już sporo lat, emocje wciąż są żywe.

Jak przyznała, największe uderzenie przyszło dosłownie w ostatniej chwili. Dopiero na chwilę przed wyjściem na scenę uświadomiła sobie skalę wydarzenia i liczbę widzów, którzy śledzili jej występ.

"Jeżeli chodzi o Eurowizję, to było chyba największe przeżycie dla mnie. Najwięcej emocji. O ilości ludzi dowiedziałam się dwie minuty przed samym wejściem. Ugięły mi się nogi, autentycznie!" - wyznała.

Polscy fani dodali jej sił

W najbardziej stresującym momencie pojawił się jednak impuls, który pozwolił jej się przełamać. Jak opowiedziała, wsparcie fanów okazało się kluczowe.

Widok biało-czerwonych flag na widowni sprawił, że poczuła się częścią większej wspólnoty. To właśnie wtedy napięcie zaczęło ustępować miejsca wzruszeniu i determinacji.

"Wiesz, co mi pomogło? W oddali polskie flagi. Jakoś tak poczułam, że nie jestem sama tam. I od razu to mi dodało skrzydeł i się wzruszyłam… To była jedna z piękniejszych chwil!" - wspominała.

Nowe emocje przed Eurowizją 2026

Słowa Cleo nabierają dziś dodatkowego znaczenia, bo przed podobnym wyzwaniem stoi Alicja Szemplińska. Artystka będzie reprezentować Polskę podczas tegorocznej Eurowizji z utworem "Pray".

Pierwszy półfinał zaplanowano na 12 maja w Wiedniu, gdzie młoda wokalistka stanie przed międzynarodową publicznością i ogromną presją.

W sieci nie brakuje komentarzy fanów, którzy - pamiętając historię Cleo - zwracają uwagę na ogromne obciążenie towarzyszące debiutantom na tej scenie. Wielu z nich podkreśla, że właśnie wsparcie publiczności może okazać się kluczowe w najważniejszych momentach.

AudioFeels przed koncertem na Next Fest: „Warto tam być” Oliwia Kopcik INTERIA.PL