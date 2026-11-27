Damsko-męski duet Atomic Bears rozpoczyna swoją muzyczną przygodę singlem "All My Fortunes" i od razu sięga po wielkie marzenia. Utwór zgłoszony na eurowizyjne preselekcje to bezkompromisowa mieszanka rocka, synth-popu i arena popu, w której spotykają się energia lat 80. i 90., współczesne brzmienie oraz zamiłowanie do muzycznej i wizualnej ekstrawagancji. O czym opowiada "All My Fortunes"?

Preselekcje do Eurowizji 2027. Atomic Bears proponują utwór "All My Fortunes"

Kim tak właściwie są Atomic Bears? Za formacją stoją dwie różne, ale równie wyraziste historie. Magda to uczestniczka "The Voice of Poland", trenerka wokalna i osoba związana z muzyką od dzieciństwa. Paweł od lat produkuje projekty artystyczne i wydarzenia w Polsce oraz na międzynarodowych rynkach. Choć ma na koncie wieloletnie doświadczenie w branży kreatywnej, Atomic Bears to jego debiut po drugiej stronie sceny. Teraz oboje łączą siły w projekcie, który od początku stawia na wyrazistą tożsamość, mocne brzmienie i odwagę w przekraczaniu granic.

Atomic Bears to polski projekt z międzynarodowymi ambicjami i apetytem na znacznie więcej niż jeden singiel. "All My Fortunes" jest pierwszą odsłoną ich muzycznego świata, w którym pop spotyka się z rockową energią, nostalgia z nowoczesnością, a miś z piłą łańcuchową.

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Muzyka nowego duetu w branży muzycznej to zderzenie mocnych gitar, elektronicznych beatów i chwytliwych refrenów. Grupa czerpie z czasów, gdy pop nie bał się wielkich melodii, teatralnych gestów i wyrazistych osobowości. Wśród inspiracji znajdziemy Roxette, Army of Lovers czy Aqua, ale Atomic Bears nie próbują odtwarzać przeszłości. Biorą z niej to, co najbardziej ekscytujące, i przepuszczają przez własny, zdecydowanie bardziej niepokorny filtr.

"All My Fortunes" to muzyczna opowieść o konfrontacji z własnymi lękami, słabościami i ograniczeniami. O odwadze, by zawalczyć o siebie, przestać oglądać się na oczekiwania innych i wziąć odpowiedzialność za własne wybory. Nieprzypadkowo tak samo brzmi muzyka duetu - jest głośno, intensywnie i bez oglądania się za siebie. Magda odpowiada za ekspresyjny, mocny wokal, Paweł wnosi do utworów melorecytację i chłodniejszą, sceniczną charyzmę. Ich spotkanie tworzy nieoczywisty dialog dwóch osobowości, który nadaje Atomic Bears charakterystyczne brzmienie.