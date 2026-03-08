W niedzielny poranek w "Pytaniu na śniadanie" ogłoszono wyniki polskich preselekcji do Eurowizji. Naszą reprezentantką na konkurs w Wiedniu została Alicja Szemplińska z piosenką "Pray" (ponad 32 procent głosów od widzów).

Kolejne miejsca zajęli Ola Antoniak (ponad 18 proc.), Basia Giewont (ponad 14 proc.) i Piotr Pręgowski (ponad 11 proc.).

Pochodząca z Zakopanego Basia Giewont na relacji na Instagramie podziękowała fanom za okazane jej wsparcie i oddane głosy.

"Te preselekcje w tym roku były naprawdę bardzo wyczerpujące, trwały długo. (...) Niech Alicja jedzie i zdobywa podium" - powiedziała wokalistka, podkreślając, że w maju będzie mocno trzymać kciuki za naszą reprezentantkę.

"My swoje wygraliśmy tym zespołem. Wygraliśmy to, co chcieliśmy, pokazaliśmy to, co chcieliśmy. Jesteśmy bardzo szczęśliwi" - dodała Basia Giewont.

Autorka piosenki "Zimna woda" zapowiedziała, że teraz musi odpocząć po tym wyczerpującym okresie. Razem z Korneliuszem Flisiakiem szykuje już piosenki na nową płytę, a wcześniej na koncertach zaprezentują materiał z ubiegłorocznego albumu "Szeptucha".

Jubileuszowa Eurowizja 2026 w Wiedniu. Co już wiemy?

Przypomnijmy, że 70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Wiedniu w dniach 12 i 14 maja (dwa półfinały) oraz 16 maja (finał) - to efekt zwycięstwa austriackiego wokalisty JJ z piosenką "Wasted Love" (436 punkty) w ubiegłorocznym konkursie w Bazylei (Szwajcaria).

Środowisko eurowizyjne szykowało się na wielki jubileusz z okazji 70. edycji, jednak przygotowania do świętowania przyćmił bojkot udziału Izraela. Z konkursu wycofały się Hiszpania (członek tzw. Wielkiej Piątki mający zapewniony od razu udział w finale), Irlandia, Holandia, Słowenia i Islandia.

Miejsca w finale mają już pewne Austria (jako gospodarz) oraz pozostali uczestnicy Wielkiej Piątki (Niemcy, Włochy, Wielka Brytania i Francja).

Kim jest Basia Giewont?

34-letnia wokalistka, aktorka i kompozytorka łączy muzykę rozrywkową, elektronikę i folk. W dorobku ma płyty "Basia Giewont" (2020), nagraną z Michałem Jurkiewiczem "Na tęgi mróz..." (2022), "Taterki" (2024) i "Szeptucha" (2025), a także duety z Grzegorzem Turnauem ("O świerszczach") i Staszkiem Karpiel-Bułecką ("Naski świat").

Ukończyła kryminologię na Uniwersytecie Warszawskim.

Wydany w październiku 2025 r. album "Szeptucha" to 11 utworów inspirowanych dawnymi zaklęciami, obrzędami i symbolami. "To niezwykła podróż przez świat magii, wierzeń i emocji, ubrana w nowoczesne brzmienia i pełną ekspresji interpretację. Basia zamienia starą ludową symbolikę w aktualny język muzyki, która porywa zarówno fanów alternatywy, jak i mainstreamu" - czytamy w promocyjnym materiale.

W 2012 r. wokalistka z Zakopanego pojawiła się w telewizyjnej "Bitwie na głosy" w drużynie Piotra Rubika. Rok później ponownie można było zobaczyć ją w TVP. W trzeciej edycji "The Voice of Poland" (jesień 2013 r.) w drużynie Marii Sadowskiej dotarła do bitew. Jej castingowy występ w przeboju "When a Man Loves a Woman" Michaela Boltona zanotował ponad 325 tys. odsłon (o wokalistkę rywalizował też Marek Piekarczyk). Zwycięzcą show TVP został wówczas Mateusz Ziółko właśnie z drużyny Marii Sadowskiej.

Występowała na scenie Teatru Muzycznego Roma w jednej z głównych ról w musicalu "Piloci" (2017-2019) oraz w tytułowej roli Aidy w sztuce "Aida" Eltona Johna (2019-2020), a także w Teatrze Rampa w Warszawie jako Królowa w "Rapsodii z Demonem" (2022-2024).

Alicja Szemplińska jedzie na Eurowizję 2026. „To jest odważny ruch” INTERIA.PL INTERIA.PL