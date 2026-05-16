Australia w końcu z realną szansą wygranej na Eurowizji? Kim jest zachwycająca reprezentantka?

Delta Goodrem to piosenkarka i aktorka z Sydney, która zadebiutowała ponad 20 lat temu albumem "Innocent Eyes". Krążek przyniósł jej globalny hit "Lost Without You" i rozpoczął karierę, dzięki której stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych artystek w Australii.

Na swoim koncie ma 12 nagród ARIA, trzy World Music Awards i statuetkę MTV Video Music Award, a także lata doświadczeń na scenie i w telewizji. Przez osiem sezonów była też trenerką w australijskiej wersji "The Voice", gdzie zasiadała w jednym jury z takimi gwiazdami jak Kelly Rowland czy Boy George.

"Eclipse" - eurowizyjny hit Australii

Na Eurowizji 2026 Delta Goodrem wykonuje balladę "Eclipse", utrzymaną w charakterystycznym dla niej stylu - emocjonalny pop oparty na fortepianie i mocnym, wokalu. Utwór powstał we współpracy z producentem Michaelem Fatkinem oraz Jonasem Myrinem i Ferrasem Alqaisim.

Piosenka szybko zdobyła popularność w serwisach muzycznych i trafiła do czołówki eurowizyjnych rankingów. Bukmacherzy stawiają ją bardzo wysoko, a w wielu zestawieniach Delta wymieniana jest jako jedna z głównych faworytek tegorocznego konkursu. Rolka z jej występem z drugiego półfinału konkursu opublikowana na oficjalnym profilu Eurowizji bije rekordy popularności, przyciągając ponad 3 miliony internautów.

Doświadczona gwiazda w roli faworytki

Goodrem występowała podczas drugiego półfinału Eurowizji 2026, który odbył się 14 maja w wiedeńskiej Wiener Stadthalle. Artystka pojawiła się na scenie jako 11. w kolejności, prezentując dopracowany show, który spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem.

Australijka nie ukrywa, że udział w 70. Konkursie Piosenki Eurowizji jest dla niej kolejnym ważnym rozdziałem w karierze i szansą, by zaprezentować się nowej publiczności w Europie. Dla widzów to z kolei okazja, by zobaczyć na scenie doświadczoną gwiazdę, którą wielu kojarzy zarówno z list przebojów, jak i telewizji.

Czy Australia wreszcie wygra Eurowizję?

Delta Goodrem jest jedną z najpoważniejszych kandydatek do historycznego zwycięstwa Australii w Eurowizji. Jej "Eclipse" łączy klasyczną eurowizyjną dramaturgię z rozpoznawalnym stylem wokalistki, a wysokie notowania bukmacherów i przychylne recenzje tylko podkręcają oczekiwania przed finałem.

