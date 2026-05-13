Alicja Szemplińska zgromadziła miliony przed telewizorami. Polacy tłumnie oglądali jej występ
Polacy od wielu lat zbierają się przed telewizorami podczas eurowizyjnego czasu niezależnie od tego, czy żywo dopingują reprezentanta naszego kraju, czy po prostu chcą ponarzekać przed telewizorem. Tym razem frekwencja nie zawiodła - Alicja Szemplińska miała w Polsce milionową widownię. Pojawiły się dokładne dane oglądalności.
Transmisję pierwszego półfinału 70. Konkursu Piosenki Eurowizji obejrzało na antenach Telewizji Polskiej średnio ponad 1,5 mln widzów.
Prawie 2,2 mln widzów obejrzało występ Alicji Szemplińskiej w I półfinale Eurowizji 2026
We wtorek, 12 maja TVP1 i TVP Polonia pokazały koncert I półfinału Eurowizji 2026 z Wiener Stadthalle w Wiedniu. W momencie najwyższej oglądalności, który przypadł na występ Alicji Szemplińskiej, konkurs zgromadził blisko 2,2 mln osób. Tego dnia TVP1 była anteną pierwszego wyboru z udziałem na poziomie 8,7%, Dwójka - druga w rankingu anten - uzyskała 8,6% udziału w rynku TV, dzięki m.in. odcinkowi serialu "M jak miłość", który odnotował największą oglądalność wśród programów dnia.
Na drugi półfinał Telewizja Polska zaprasza już w czwartek, 14 maja, a wielki finał z udziałem Alicji Szemplińskiej odbędzie się w sobotę, 16 maja. Wydarzenie będzie można oglądać na żywo na antenach TVP1 i TVP Polonia oraz online w TVP VOD.