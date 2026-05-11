Artystka przyznała, że początek wydarzenia był dla niej stresujący. "Najpierw byłam troszeczkę zestresowana, ale jak zobaczyłam ile jest Polaków, którzy się uśmiechali i machali, to zrobiło się lżej" - powiedziała w rozmowie z Interią Muzyka. Wokalistka zdradziła również, że obawiała się jednego dość nieoczywistego elementu wieczoru. "Bałam się, jak będę szła w tych butach" - zażartowała przed kamerą.

Alicja Szemplińska podkreśliła jednak, że atmosfera ceremonii wynagrodziła cały stres związany z oficjalnym otwarciem konkursu. "Mogę zobaczyć na żywo tych ludzi, ich uśmiechy, emocje, więc to jest coś więcej" - mówiła. Fani zgromadzeni przed wiedeńskim ratuszem głośno dopingowali reprezentantkę, a biało-czerwone flagi były widoczne w wielu miejscach.

Kto przygotował stylizację Alicji Szemplińskiej?

W mediach społecznościowych szybko zaczęły pojawiać się nagrania i zdjęcia z udziałem polskiej ekipy. Szczególne zainteresowanie wzbudziła stylizacja Alicji oraz jej tancerzy. "Moja stylizacja jest stworzona przez Dominika Więcka. Stylizacja chłopaków również" - wyjaśniła artystka.

Reprezentantka Polski dodała, że wygląd sukienki i kostiumów nie jest przypadkowy. "Mamy taki motyw przewodni: 'I think you need a sip of holy water', dlatego jesteśmy na mokro" - powiedziała, odnosząc się do charakterystycznych błyszczących kostiumów i jej kreacji.

Internauci już teraz spekulują, że polski występ może być jednym z najbardziej widowiskowych momentów wtorkowego półfinału Eurowizji. Sama Alicja stara się jednak zachować spokój przed najważniejszym występem. W rozmowie zdradziła też jak będzie przygotowywać się do półfinału 12 maja. "Jutro będę się rozśpiewywać, pić herbatę i jeść jajka, bo jajka mają dużo białka" - powiedziała z uśmiechem.

Polska reprezentantka nie ukrywa, że jej największym celem jest awans do wielkiego finału Eurowizji. "Moje marzenie to jak najlepszy występ i mamy nadzieję, że finał" - podsumowała. Występ Alicji Szemplińskiej zobaczymy podczas wtorkowego półfinału konkursu w Wiedniu. Wielu fanów liczy, że Polska powalczy o wysokie miejsce w Eurowizji 2026.

