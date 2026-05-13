Alicja Szemplińska zabrała głos po awansie do finału. "To nie koniec starań"

Występ Alicji Szemplińskiej od początku należał do najbardziej wyczekiwanych momentów pierwszego półfinału 70. Konkursu Piosenki Eurowizji. Reprezentantka Polski pojawiła się na scenie jako przedostatnia uczestniczka koncertu i już od pierwszych sekund przyciągnęła uwagę widzów.

Dopracowana choreografia, efektowna oprawa świetlna i emocjonalne wykonanie utworu "PRAY" sprawiły, że występ został bardzo dobrze przyjęty zarówno przez publiczność zgromadzoną w hali, jak i internautów komentujących konkurs w sieci. W mediach społecznościowych szybko zaczęły pojawiać się wpisy sugerujące, że Polska bez problemu znajdzie się w finale.

Fani zwracali uwagę przede wszystkim na wokal Alicji oraz atmosferę całego występu. Wielu internautów pisało, że to jeden z najmocniejszych polskich występów eurowizyjnych od lat.

Alicja Szemplińska zabrała głos po ogłoszeniu wyników

Największe emocje przyszły jednak w chwili ogłoszenia finalistów. Gdy prowadzący wymienili Polskę w gronie państw, które awansowały do sobotniego koncertu, w sieci natychmiast pojawiła się fala gratulacji i komentarzy pełnych entuzjazmu.

Chwilę później do fanów odezwała się sama Alicja Szemplińska. Wokalistka opublikowała emocjonalne podziękowanie, w którym nie kryła wzruszenia po awansie.

"Zrobiliśmy to! Naprawdę to zrobiliśmy! Tyle ciężkiej pracy, tyle przygotowań i w końcu to mamy. Dziękuję wszystkim za wsparcie i za głosy, całej Polonii, która dzielnie wspierała mnie przez cały ten okres aż do dziś. To nie koniec starań. Przed nami finał, w którym damy z siebie jeszcze więcej!" - powiedziała reprezentantka Polski.

Wypowiedź artystki szybko zaczęła krążyć w mediach społecznościowych. Internauci zwracali uwagę, że emocje Alicji były autentyczne, a jej reakcja tylko spotęgowała radość fanów po awansie do finału.

Polska znów w wielkim finale Eurowizji

Awans Alicji Szemplińskiej oznacza, że Polska drugi rok z rzędu wystąpi w finale Eurowizji. Dla wielu fanów konkursu to dowód, że polskie propozycje ponownie zaczynają liczyć się w międzynarodowej stawce.

Obok Polski awans do finału wywalczyły również Finlandia, Grecja, Izrael, Szwecja, Mołdawia, Chorwacja, Serbia, Litwa i Belgia. Mimo silnej konkurencji występ Alicji był jednym z najczęściej komentowanych momentów wieczoru.

Coraz więcej widzów przyznaje też, że "PRAY" może okazać się jedną z niespodzianek tegorocznego finału. Wielki finał 70. Konkursu Piosenki Eurowizji odbędzie się w sobotę o godz. 21:00. Transmisję wydarzenia pokaże TVP1 oraz TVP VOD.

