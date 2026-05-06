W Wiedniu trwają ostatnie przygotowania do jubileuszowego, 70. Konkursu Piosenki Eurowizji. Tegoroczna edycja odbędzie się w stolicy Austrii za sprawą zwycięstwa wokalisty JJ z piosenką "Wasted Love" (436 punkty) w ubiegłorocznym konkursie w Bazylei (Szwajcaria).

Przed nami dwa półfinały (12 i 14 maja) oraz wielki finał (16 maja).

Środowisko eurowizyjne szykowało się na wielki jubileusz, jednak przygotowania do świętowania przyćmił bojkot udziału Izraela. Z konkursu wycofały się Hiszpania (członek tzw. Wielkiej Piątki mający zapewniony od razu udział w finale), Irlandia, Holandia, Słowenia i Islandia.

Ostatecznie do rywalizacji staną przedstawiciele 35 państw. Miejsca w finale mają już zapewnione Austria (jako gospodarz) oraz pozostali uczestnicy Wielkiej Piątki (Niemcy, Włochy, Wielka Brytania i Francja). Z każdego półfinału awansuje po 10 uczestników, którzy zdobędą najwięcej punktów z głosowania widzów oraz jurorów.

Eurowizja 2026: Alicja Szemplińska walczy o finał

Reprezentująca Polskę Alicja Szemplińska wystąpi z piosenką "Pray" w pierwszym półfinale (12 maja) jako 14., przedostatnia z grona uczestników. "Nasz" półfinał rozpocznie Satoshi z Mołdawii ("Viva, Moldova"), a konkursowe występy po Alicji zakończy zespół Lavina z Serbii ("Kraj mene").

Polska wokalistka została zapytana przez TVP o swoje ulubione piosenki z Eurowizji. Jak prezentują się jej wybory?

Alicja postawiła na "Amar Pelos Dois" Salvadora Sobrala (Portugalczyk wygrał Eurowizję w 2017), "10 Years" Daði Freyra (Islandia - 2021) oraz wielki hit "Waterloo" szwedzkiej grupy ABBA (zwycięstwo w 1974 r.).

"No i miejsce czwarte - 'Pray'" - powiedziała Alicja Szemplińska.

Dodajmy, że 7 maja naszą reprezentantkę czeka druga próba techniczna (Alicja pojawi się na scenie ok. 12:20), po której zostanie udostępniony fragment nagrania.

