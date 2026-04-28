Alicja Szemplińska została wybrana polską reprezentantką na nadchodzący, 70. Konkurs Piosenki Eurowizji w Wiedniu. Artystka obecnie znajduje się w decydującej fazie przygotowań, bowiem już 2 maja wylatuje do stolicy Austrii, gdzie w połowie miesiąca weźmie udział w półfinale międzynarodowego konkursu. Wcześniej jednak, 3 maja, zaśpiewa w Wiener Stadthalle podczas pierwszej oficjalnej próby technicznej.

Ostatnie tygodnie piosenkarka nazywana "polską Beyonce" spędziła z kolei w trasie koncertowej, występując na tzw. pre-parties dla miłośników Eurowizji w Londynie i Amsterdamie. Teraz wraz z ekipą dopracowuje ostatnie szczegóły i dopina swój występ na ostatni guzik.

Alicja Szemplińska uchyliła rąbka tajemnicy na temat występu na Eurowizji! Szykuje zupełnie inne show niż na preselekcje

W najnowszej rozmowie z PAP Life polska gwiazda Eurowizji wyznała, że wydarzenia ostatnich tygodni pozwoliły jej już poczuć klimat nadchodzącego konkursu. "Pre-parties był takim wspaniałym doświadczeniem, żeby poznać się z innymi uczestnikami, żeby sprawdzić się przed publicznością, żeby zaśpiewać swój utwór. Może na trochę mniejszą skalę, ale dało mi to dużo pozytywnych doświadczeń i jestem zachwycona uczestnikami" - powiedziała Szemplińska.

23-latka zapowiada także, że nadchodzący półfinałowy występ w Wiedniu zaskoczy widzów - nawet tych, którzy doskonale pamiętają jej popis z preselekcji. Szemplińska postanowiła bowiem zmienić zamysł i przygotowała bardziej energiczne show. "Jeżeli chodzi o cały staging, to szykujemy wielką niespodziankę. Będzie to zupełnie inny występ niż w preselekcjach w Polsce. Nie mogę zdradzić, co się wydarzy na scenie, ale na pewno nie będzie spokojnie" - ujawniła w ostatniej rozmowie.

Polka zamierza podbić Eurowizję utworem "Pray". Oto, jak powstała piosenka Alicji Szemplińskiej

Polska reprezentantka na Eurowizji zamierza wykonać utwór "Pray" - kompozycję sprytnie łączącą popowe brzmienia z soulem, tradycyjnymi melodiami gospel, a nawet hip-hopem. "Mój utwór 'Pray' powstawał etapami. Pierwszy był w moim studiu w domu, gdzie napisałyśmy samo intro z moją producentką Weroniką Gabrielczyk. I potem robiliśmy kolejne sesje po to, żeby rozwinąć ten utwór, żeby przełamać ten gospel czymś świeżym, czymś bardziej współczesnym. No i z tego wszystkiego wyszedł nam utwór, który jest taką piękną opowieścią o tym, jak można łączyć różne gatunki muzyczne i różne wpływy" - wyjaśniła Alicja w rozmowie z PAP Life.

"Bardzo zależało na tym, żeby wystąpić na Eurowizji z czymś, co może nawet nie jest aż tak oczywiste w rozumieniu eurowizyjnej piosenki, tylko z czymś, co jest prawdziwe dla mnie. Bo mocno wierzę, że w muzyce najbardziej broni się prawda" - dodała piosenkarka w najnowszym wywiadzie.

Alicja Szemplińska w 2020 r. o mały włos nie pojechała na Eurowizję! Później jej miejsce zajął Rafał Brzozowski

Nie jest to pierwsza przygoda Alicji z Eurowizją. 23-latka już sześć lat temu wygrała krajowe eliminacje do europejskiej rywalizacji, podbijając serca publiki piosenką "Empires". Jej występ w Rotterdamie nie doszedł wówczas do skutku, bowiem cały konkurs odwołano. Większość państw rok później wysłała na Eurowizję tych samych przedstawicieli, lecz Telewizja Polska podjęła zaskakującą decyzję, pozbawiając Szemplińską jej szansy.

Polski nadawca wybrał Rafała Brzozowskiego i jego energiczne "The Ride" jako reprezentację biało-czerwonych barw na Eurowizji 2021. Muzykowi niestety nie udało się wówczas przejść etapu półfinałów. Alicja z kolei w 2023 r. postanowiła ponownie sprawdzić się w polskich preselekcjach z piosenką "New Home". Wówczas zwycięstwo oddać musiała Blance i jej przebojowi "Solo".

Alicja Szemplińska widzi w konkursie dużą szansę. "Eurowizja to jest wspaniała platforma"

Choć Alicja Szemplińska ciągnie za sobą potężny bagaż scenicznych doświadczeń, w dalszym ciągu postrzega Eurowizję jako ogromną szansę na rozwój swojej kariery. Zwyciężyła już programy takie jak "The Voice of Poland" czy "Szansa na Sukces", od lat pracuje nad autorskim materiałem jako autorka tekstów i kompozytorka, koncertuje w wielu zakątkach Polski i w ramach najróżniejszych festiwali, a w 2024 r. oddała w ręce fanów debiutancki krążek "Nie wracam". Obecnie pracuje także nad anglojęzycznym projektem, przy którym podjęła się współpracy z zagranicznymi producentami.

"Jestem na takim etapie, że podpisałam kontrakt w Londynie, pracuję nad moim albumem po angielsku. Więc Eurowizja to jest wspaniała platforma i szansa na to, żeby pokazać się szerszej publice" - mówi Alicja.

Relacja z Next Fest 2026: Znowu nie tam, gdzie planowałem Tymoteusz Hołysz INTERIA.PL