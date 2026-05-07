"Odkąd wypuściłam ten numer, czułam, że przydałoby się pokazać go w wersji z chórem gospel. Pomysł na to nagranie pojawił się, gdy wyruszałam na nagrania wizytówki eurowizyjnej do Wiednia. Zastanawiałyśmy się z Natalią (Kowalczyk, social media artystki - przyp. red), kogo można by zaprosić do tego projektu. Zaprzyjaźniony z nami chór Sienna Gospel Choir od razu zgodził się nam pomóc i przystąpiliśmy do aranżacji chóralnej. Jestem niesamowicie szczęśliwa, że w końcu możemy pokazać Europie owoce tej pracy. Pokazaliśmy zupełnie nową twarz tego utworu i być może dzięki temu jeszcze bardziej zainteresujemy widzów moją propozycją" - opowiada Alicja Szemplińska o nowej wersji "Pray".

Alicja Szemplińska z nową wersją eurowizyjnej piosenki "Pray"

Za reżyserię teledysku odpowiada Kamil Staszczyszyn, który postawił na podkreślenie emocjonalnej i duchowej warstwy utworu. Zdjęcia zrealizowano w klimatycznych wnętrzach kościoła w Lesie Bielańskim.

Dodajmy, że Kamil Staszczyszyn odpowiada także za reżyserię eurowizyjnego występu Alicji.

"Przy kreowaniu koncepcji tego teledysku zależało nam na tym, żeby pokazać tę drugą bardziej duchową część utworu, dlatego oczywistym dla zespołu był fakt, żeby Alicję razem z Sienna Gospel Choir umieścić w przepięknych przestrzeniach kościoła Lasu Bielańskiego. To pierwszy raz, kiedy przyszło mi pracować z tak licznym chórem, dlatego jeszcze bardziej doceniam to doświadczenie. Dziękuję całej ekipie za zrealizowanie tego projektu" - podkreśla reżyser.

Za aranżację chóralną odpowiadała Natalia Bajak, wokalistka i aranżerka związana z muzyką gospel, która wraz z Alicją i producentką Veirą stworzyła nową odsłonę utworu. Natalia Bajak zaznacza, że cała trójka kocha i inspiruje się klimatami gospel, r'n'b i soul.

W okolicach południa 7 maja Alicja zaprezentowała się podczas drugiej próby technicznej w Wiedniu. W niedzielę (10 maja, początek godz. 17:00) odbędzie się oficjalna ceremonia otwarcia Eurowizji 2026. Kolejnego dnia odbędą się dwie ostatnie próby pierwszego półfinału z udziałem Szemplińskiej (15:30 i 21:00). To podczas tej drugiej - generalnej - głosować mają jurorzy.

Nasza reprezentantka wystąpi w pierwszym półfinale 70. Konkursu Piosenki Eurowizji 12 maja (początek godz. 21:00). Na scenie zaprezentuje się jako 14., przedostatnia z grona uczestników. "Nasz" półfinał rozpocznie Satoshi z Mołdawii ("Viva, Moldova"), a konkursowe występy po Alicji zakończy zespół Lavina z Serbii ("Kraj mene"). W sumie podczas pierwszego koncertu zaprezentują się wykonawcy z 15 krajów, awans do wielkiego finału wywalczy 10 z nich. W tym roku również w półfinałach decydować będą jurorzy oraz widzowie.

Wielki finał zaplanowano na 16 maja - wezmą w nim udział przedstawiciele 25 państw: po 10 najlepszych z obu półfinałów, Austria (jako gospodarz) oraz pozostali uczestnicy Wielkiej Piątki (Niemcy, Włochy, Wielka Brytania i Francja).

Z powodu bojkotu Izraela z konkursu wycofały się Hiszpania (członek tzw. Wielkiej Piątki mający zapewniony od razu udział w finale), Irlandia, Holandia, Słowenia i Islandia.

