Decyzją telewidzów i internautów (głosować można było przez aplikację i za pośrednictwem SMS-ów) Polskę podczas 70. Konkursu Piosenki Eurowizji w Wiedniu reprezentować będzie Alicja Szemplińska. Wyniki preselekcji ogłoszono dziś rano w programie "Pytanie na śniadanie".

To właśnie tam pojawiła się Alicja Szemplińska, by odebrać swój bilet do stolicy Austrii. W konkursie zaśpiewa piosenkę "Pray". Wokalistka zebrała ponad 32 proc. oddanych głosów. Kolejne miejsca zajęli Ola Antoniak (ponad 18 proc.), Basia Giewont (ponad 14 proc.) i Piotr Pręgowski (ponad 11 proc.).

Alicja Szemplińska jedzie na Eurowizję 2026. Gwiazdy ruszyły z gratulacjami

"Eurovision I'm comiiiiiiiiiing!" (Eurowizjo, nadchodzę) - napisała Alicja Szemplińska na Instagramie, ciesząc się ze zwycięstwa w preselekcjach.

Pod wpisem błyskawicznie zaroiło się od komentarzy. Z gratulacjami pospieszyły gwiazdy polskiej sceny.

"Nie mogło być inaczej!!! Gratulacje" - napisała Kayah. "Go gurl" - dodała Mery Spolsky, która sama zgłosiła się do tegorocznych preselekcji, jednak ostatecznie się z nich wycofała.

"Zasłużone", "Gratulacje", "Brawo kochana", "W pełni zasłużone" - swoje komentarze dołożyli m.in. Daria Marx (w 2022 i 2025 brała udział w preselekcjach do Eurowizji), Kuba Szmajkowski (preselekcje 2022, 2023, 2025), Natalia Zastępa, AniKa Dąbrowska, Urbanski, Julia Wieniawa (jurorka "Mam talent"), Ewa Chodakowska i Barbara Kurdej-Szatan.

Jubileuszowa Eurowizja 2026 w Wiedniu. Co już wiemy?

Przypomnijmy, że 70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Wiedniu w dniach 12 i 14 maja (dwa półfinały) oraz 16 maja (finał) - to efekt zwycięstwa austriackiego wokalisty JJ z piosenką "Wasted Love" (436 punkty) w ubiegłorocznym konkursie w Bazylei (Szwajcaria).

Środowisko eurowizyjne szykowało się na wielki jubileusz z okazji 70. edycji, jednak przygotowania do świętowania przyćmił bojkot udziału Izraela. Z konkursu wycofały się Hiszpania (członek tzw. Wielkiej Piątki mający zapewniony od razu udział w finale), Irlandia, Holandia, Słowenia i Islandia.

Miejsca w finale mają już pewne Austria (jako gospodarz) oraz pozostali uczestnicy Wielkiej Piątki (Niemcy, Włochy, Wielka Brytania i Francja).

