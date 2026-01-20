Jubileuszowy, 70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Wiedniu w dniach 12 i 14 maja (dwa półfinały) oraz 16 maja (finał). Swój udział potwierdziło 35 państw. Po przerwie ponownie zobaczymy przedstawicieli Rumunii, Bułgarii i Mołdawii, jednak zdecydowanie głośniej było o krajach, które zdecydowały się na bojkot konkursu związany z udziałem Izraela. Jak już wiemy, swój udział wycofały z koncertu Hiszpania (członek tzw. Wielkiej Piątki mający zapewniony od razu udział w finale), Irlandia, Holandia, Słowenia i Islandia.

Za nami losowanie przedstawicieli 30 krajów, które będą rywalizować o awans w dwóch półfinałach. Wiadomo, że reprezentant Polski zaprezentuje się w pierwszym półfinale (12 maja) w drugiej połowie koncertu. W tej części pojawią się również przedstawiciele Izraela, Belgii, Estonii, Litwy, Czarnogóry (Tamara Živković z piosenką "Nova Zora"), San Marino i Serbii.

Miejsca w finale mają już pewne Austria (jako gospodarz) oraz pozostali uczestnicy Wielkiej Piątki (Niemcy, Włochy, Wielka Brytania i Francja). Na razie siedem krajów wybrało swoich przedstawicieli. Przed nami gorący okres eurowizyjny, bo w większości państw w lutym poznamy reprezentantów i ich piosenki.

Eurowizja 2026: Agnieszka Śpiewa próbuje swoich sił w preselekcjach w San Marino

6 marca odbędzie się finał preselekcji w San Marino z udziałem 10 wykonawców wyłonionych spośród dwóch półfinałów (2 i 3 marca). Kandydaci wcześniej występują podczas przesłuchań online. Pod koniec stycznia swoich sił przed komisją próbować będą wykonawcy z Polski - Magdalena Tul (reprezentantka naszego kraju na Eurowizji 2011), Agnieszka Śpiewa i Marcin Szczurski.

Pod pseudonimem Agnieszka Śpiewa kryje się Agnieszka Smoderek, dla której jest to kolejne podejście do preselekcji w San Marino. Teraz zgłosiła się z piosenką "Battito Irregolare", jej czwartą w języku włoskim. Pod koniec 2025 r. wypuściła utwór "Anima Segreta", z którym wzięła udział w preselekcjach do Festiwalu w Sanremo - jednego z najbardziej prestiżowych wydarzeń muzycznych we Włoszech.

"To wyraźny sygnał, że artystka przestaje być jedynie ciekawostką z zagranicy, a zaczyna być realnie dostrzegana na tamtejszym rynku muzycznym. Udział w preselekcjach do Sanremo, start w konkursach związanych z Eurowizją oraz konsekwentne wydawanie włoskojęzycznych utworów pokazują, że międzynarodowa kariera Agnieszki nie jest jednorazową próbą, lecz przemyślaną i systematycznie realizowaną drogą artystyczną" - czytamy.

