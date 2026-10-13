Spośród 16 piosenek na tegoroczną Eurowizję Junior to właśnie Wiktor Sas z utworem "Gravity" prowadzi w zestawieniu najpopularniejszych utworów w serwisie Spotify. Polak zanotował ok. 140 tys. streamów, wyprzedzając kandydatów z Armenii i Holandii. Poza tą trójką nikt nie przekroczył progu 100 tys. streamów.

Z kolei na oficjalnym kanale Eurowizji Junior na Youtube klip Wiktora zajmuje trzecie miejsce w rankingu oglądalności (ponad 269 tys. odsłon), ustępując tylko Hiszpanii (293 tys.) i Armenii (616 tys.).

W głosowaniu fanów w branżowym serwisie eurovisionworld.com Polak zebrał ponad tysiąc głosów (15 procent), co daje mu obecnie drugie miejsce za Hiszpanią (23 proc.).

Wiktor Sas szykuje się do wylotu na Eurowizję Junior

Nasz reprezentant znajduje się również wysoko w rankingach publikowanych przez internetowych ekspertów od Eurowizji Junior (Celso Reacts - 2. miejsce, Fab Reacts - 6. pozycja).

"Jesteś zdecydowanie jednym z najlepszych, myślę, że duża szansa na wygraną. Duma z takiego reprezentanta", "Wygramy to" - piszą polscy fani na profilu Wiktora na Instagramie.

Przypomnijmy, że wokalista już w najbliższą sobotę wyleci z Warszawy na Maltę. To właśnie tam w miejscowości Ta' Qali 24 października (godz. 21) odbędzie się tegoroczny Konkurs Piosenki Eurowizji Junior z udziałem 16 państw. Wiktor Sas na scenie pojawi się jako siódmy.

"Klimat jest bardzo dojrzały, bez zbędnej cukierkowatości. Piosenka jest o tym, że i ludzie, i grawitacja, i codzienne trudności próbują nas czasem ściągać w dół. Kluczem jest to, by otaczać się dobrą energią i dobrymi ludźmi" - mówił o "Gravity" Wiktor Sas.

Autorami eurowizyjnej piosenki 14-letniego Polaka są Tribbs (to pod jego skrzydłami Wiktor wygrał program "The Voice Kids", który dał mu bilet na Eurowizję Junior), Lanberry (współautorka zwycięskich piosenek z Eurowizji Junior z 2018 i 2019 r., odpowiednio dla Roxie Węgiel i Viki Gabor, które dały Polsce dwie historyczne wygrane z rzędu w tym konkursie), Koder oraz brytyjski DJ Coach Harrison.

Eurowizja Junior 2026 na Malcie. Co już wiemy?

Ubiegłoroczną Eurowizję Junior w Tbilisi (Gruzja) dość niespodziewanie wygrała Lou Deleuze z Francji z utworem "Ce Monde". Reprezentująca Polskę 12-letnia Marianna Kłos z piosenką "Brightest Light" zajęła ostatecznie ósme miejsce.

Francja w ostatnich latach zdominowała Konkurs Piosenki Eurowizji Junior. W sumie ma na koncie cztery zwycięstwa (zrównała się na prowadzeniu z Gruzją). Od 2020 r. poza Francją wygrywała tylko Armenia (2021) i Gruzja (2024).

W dziecięcej edycji - w przeciwieństwie do dorosłej - nie obowiązuje zasada, że zwycięski kraj w kolejnym roku zajmuje się organizacją konkursu. Decyzja zapada po rozmowach z Europejską Unią Nadawców (EBU) z reguły kilka miesięcy po finale - wiele zależy od deklaracji nadawcy publicznego oraz jego możliwości organizacyjnych i finansowych.

Po rezygnacji Francji (tamtejsza telewizja publiczna tłumaczyła to redukcją wydatków na krajowe produkcje) organizację przejęła Malta.