Spośród 16 piosenek na tegoroczną Eurowizję Junior to właśnie Wiktor Sas z utworem "Gravity" prowadzi w zestawieniu najpopularniejszych utworów w serwisie Spotify. Polak zanotował ok. 140 tys. streamów, wyprzedzając kandydatów z Armenii i Holandii. Poza tą trójką nikt nie przekroczył progu 100 tys. streamów.
Z kolei na oficjalnym kanale Eurowizji Junior na Youtube klip Wiktora zajmuje trzecie miejsce w rankingu oglądalności (ponad 269 tys. odsłon), ustępując tylko Hiszpanii (293 tys.) i Armenii (616 tys.).
W głosowaniu fanów w branżowym serwisie eurovisionworld.com Polak zebrał ponad tysiąc głosów (15 procent), co daje mu obecnie drugie miejsce za Hiszpanią (23 proc.).
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Nasz reprezentant znajduje się również wysoko w rankingach publikowanych przez internetowych ekspertów od Eurowizji Junior (Celso Reacts - 2. miejsce, Fab Reacts - 6. pozycja).
"Jesteś zdecydowanie jednym z najlepszych, myślę, że duża szansa na wygraną. Duma z takiego reprezentanta", "Wygramy to" - piszą polscy fani na profilu Wiktora na Instagramie.
Przypomnijmy, że wokalista już w najbliższą sobotę wyleci z Warszawy na Maltę. To właśnie tam w miejscowości Ta' Qali 24 października (godz. 21) odbędzie się tegoroczny Konkurs Piosenki Eurowizji Junior z udziałem 16 państw. Wiktor Sas na scenie pojawi się jako siódmy.
"Klimat jest bardzo dojrzały, bez zbędnej cukierkowatości. Piosenka jest o tym, że i ludzie, i grawitacja, i codzienne trudności próbują nas czasem ściągać w dół. Kluczem jest to, by otaczać się dobrą energią i dobrymi ludźmi" - mówił o "Gravity" Wiktor Sas.
Autorami eurowizyjnej piosenki 14-letniego Polaka są Tribbs (to pod jego skrzydłami Wiktor wygrał program "The Voice Kids", który dał mu bilet na Eurowizję Junior), Lanberry (współautorka zwycięskich piosenek z Eurowizji Junior z 2018 i 2019 r., odpowiednio dla Roxie Węgiel i Viki Gabor, które dały Polsce dwie historyczne wygrane z rzędu w tym konkursie), Koder oraz brytyjski DJ Coach Harrison.
Eurowizja Junior 2026 na Malcie. Co już wiemy?
Ubiegłoroczną Eurowizję Junior w Tbilisi (Gruzja) dość niespodziewanie wygrała Lou Deleuze z Francji z utworem "Ce Monde". Reprezentująca Polskę 12-letnia Marianna Kłos z piosenką "Brightest Light" zajęła ostatecznie ósme miejsce.
Francja w ostatnich latach zdominowała Konkurs Piosenki Eurowizji Junior. W sumie ma na koncie cztery zwycięstwa (zrównała się na prowadzeniu z Gruzją). Od 2020 r. poza Francją wygrywała tylko Armenia (2021) i Gruzja (2024).
W dziecięcej edycji - w przeciwieństwie do dorosłej - nie obowiązuje zasada, że zwycięski kraj w kolejnym roku zajmuje się organizacją konkursu. Decyzja zapada po rozmowach z Europejską Unią Nadawców (EBU) z reguły kilka miesięcy po finale - wiele zależy od deklaracji nadawcy publicznego oraz jego możliwości organizacyjnych i finansowych.
Po rezygnacji Francji (tamtejsza telewizja publiczna tłumaczyła to redukcją wydatków na krajowe produkcje) organizację przejęła Malta.