Wiktor Sas o swoim występie na Eurowizji Junior: "Emocje stawiamy na pierwszym miejscu" [WYWIAD]

Wiktor Fejkiel, Interia Muzyka: Już w tę sobotę będziesz reprezentować Polskę na tegorocznej Eurowizji Junior. Jakie masz nastawienie po pierwszych próbach i tuż przed wielkim finałem?

Wiktor Sas: Jestem bardzo podekscytowany! Nie mogę się już doczekać momentu, w którym staniemy na scenie i poddamy się ocenie widzów oraz jurorów. Uważam, że jesteśmy świetnie przygotowani i naprawdę dobrze sobie radzimy. Przed nami kolejne próby na scenie, więc ta ekscytacja i pozytywna energia tylko rosną.

Przed wylotem zadeklarowałeś w jednym z wywiadów, że masz nadzieję walczyć o najwyższe miejsce. Czujesz presję, wiedząc, jak znakomitą historię ma Polska na Eurowizji Junior?

- Czuję dużą odpowiedzialność i zobowiązanie wobec całego kraju. Otrzymałem wielką szansę i ogromny przywilej reprezentowania naszej biało-czerwonej flagi, więc chcę dowieźć ten występ na jak najwyższym poziomie. Mam wielką nadzieję - i głęboko w to wierzę razem z dziewczynami z grupy tanecznej - że to zrobimy. Gdybyśmy skończyli na podium, bylibyśmy z siebie niezwykle dumni i mam nadzieję, że wszyscy Polacy również.

Przed wylotem miałeś okazję porozmawiać lub otrzymać wskazówki od naszych wcześniejszych reprezentantów?

- Cennych rad udzielili mi reprezentanci z poprzednich lat, z którymi miałem okazję się spotkać, ale otrzymałem też ogromne wsparcie od Edyty Górniak. Wszystkie ich sugestie przeanalizowaliśmy i wdrożyliśmy do mojego wykonania wokalnego oraz całego występu scenicznego.

Jest jakaś jedna konkretna rada od nich, która szczególnie zapadła ci w pamięci i wziąłeś ją sobie mocno do serca?

- Mówił mi to właściwie każdy z nich, a stale powtarza mi to również mój trener wokalny Adam, który jest ze mną na miejscu: najważniejsze to po prostu śpiewać z serca i emocjami, a nie skupiać się wyłącznie na pojedynczych dźwiękach.

Tak jak już wspominaliśmy, pierwsze próby za tobą. Czujesz, że utwór "Gravity" w wydaniu scenicznym zyskuje jeszcze więcej niż w wersji studyjnej?

- Zdecydowanie tak. Oprawa wizualna i układ taneczny dziewcząt - które tańczą pełne emocji i dają z siebie sto procent - sprawiają, że utwór zyskuje zupełnie nową siłę. Teledysk to jedno, ale występ na żywo grany w jednym ujęciu bez cięć pozwala słuchaczom znacznie głębiej utożsamić się z przekazem utworu. Emocje stawiamy w tym występie na pierwszym miejscu.

Co chciałbyś przekazać swoim występem każdemu, kto zasiądzie w sobotę przed telewizorem?

- Chciałbym przekazać widzom, żeby nigdy się nie poddawali, zawsze szli po swoje i nie przejmowali się ludźmi, którzy mówią przykre rzeczy lub rzucają kłody pod nogi.

Zależało wam na tym, aby emocje w utworze były na tyle uniwersalne, by łatwo mógł się z nimi utożsamić słuchacz z każdego zakątka Europy?

- Tak, przekaz zarówno w polskiej, jak i angielskiej części tekstu idealnie to odzwierciedla. Każda piosenka opowiada osobną historię, a nasza jest bardzo spójna. Nawet osoba z zagranicy, która nie rozumie języka polskiego, bez problemu odczyta przesłanie zawarte w anglojęzycznych wersach.

Przy powstawaniu utworu współpracowałeś z uznanymi producentami i twórcami mającymi bogate doświadczenie eurowizyjne jak Tribbs czy Lanberry. Czego najbardziej się nauczyłeś z tej pracy w studio?

- Złapaliśmy ze sobą świetny kontakt i wzajemnie się poznaliśmy. Producenci szybko wyczuli, co mi wokalnie najbardziej leży, a my szukaliśmy złotego środka. Jeśli coś mi nie pasowało, zawsze wspólnie dopracowywaliśmy dany fragment tak, by obie strony były w stu procentach zadowolone.

Piosenka stanowi dla ciebie duże wyzwanie wokalne i techniczne podczas występów na żywo?

- To bez wątpienia trudny utwór. Jest w nim sporo wysokich dźwięków, a dodatkowo wiele słów kończy się na samogłoskę "-i", co wymaga odpowiedniego ułożenia języka i aparatu mowy. Do tego dochodzi jeszcze układ taneczny na scenie, co też stanowi pewne utrudnienie, ale czuję, że daję sobie z tym radę.

Jak oceniasz siłę własnej piosenki na tle eurowizyjnej konkurencji? Miałeś w ogóle czas, by zapoznać się z propozycjami z innych krajów?

- Miałem okazję przesłuchać pozostałe utwory i uważam, że nasza propozycja jest naprawdę mocna. Mamy realne szanse na bardzo dobre miejsce, ale o wszystkim zadecydują głosy jury oraz widzów. Dlatego jeśli ktoś chce nas wesprzeć, gorąco zachęcam do głosowania online!

Zdążyłeś się już natomiast zapoznać z reprezentantami z innych państw? Udaje się budować relacje, czy czuć na zapleczu nutkę rywalizacji?

- Niewielka nutka rywalizacji zawsze się pojawia, ale atmosfera jest świetna. Zaprzyjaźniłem się z wieloma uczestnikami z innych krajów, a najlepszy kontakt złapałem chyba z Alekiem z Francji. Bardzo się cieszę, że oprócz samego występu przywiozę z tego wyjazdu także nowe, wartościowe przyjaźnie.

Czym najbardziej zaskoczyła cię cała ta eurowizyjna otoczka na miejscu?

- Zdecydowanie profesjonalizmem i znakomitą organizacją! Wszystko jest rozplanowane co do sekundy. Każdy kraj otrzymuje dokładnie tyle samo czasu na próby - nie ma sytuacji, że ktoś dostaje więcej, a ktoś mniej. Każdy ma równe szanse i świetnie zorganizowaną przestrzeń do pracy.

Na sam koniec: co chciałbyś przekazać polskim fanom przed sobotnim finałem?

- Gorąco zachęcam do głosowania online! Głosujemy na trzy wybrane kraje, a po zaprezentowaniu wszystkich 16 występów konkursowych bramki zostaną otwarte na kolejne 15 minut. Bardzo liczę na wasze wsparcie i głosy na Polskę!