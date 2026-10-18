W najbliższą sobotę (24 października, godz. 21) w miejscowości Ta' Qali na Malcie odbędzie się tegoroczny Konkurs Piosenki Eurowizji Junior. Na wyspę docierają kolejni reprezentanci - w sumie na scenie pojawi się 16 uczestników.

Jednym z nich jest reprezentant Polski Wiktor Sas, który razem z całą ekipą wyleciał z Warszawy. W mediach społecznościowych możemy zobaczyć krótkie nagranie z lotniska w Valetcie, gdzie został przywitany przez gospodarzy.

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"Mam nadzieję, że skończymy na tym najwyższym miejscu, ale to wszystko zależy od was. Głosujcie. Wydaje mi się, że zaskoczymy strojami i scenografią. Wszystko robiliśmy tak nieoczywiście, że mamy nadzieję bardzo pozytywnie was zaskoczyć. Oglądajcie, żeby się dowiedzieć, co to będzie" - zaapelował Wiktor Sas w rozmowie z "Faktem" tuż przed wylotem z Warszawy.

Przypomnijmy, że w przeciwieństwie do "dorosłej" Eurowizji można głosować na swojego reprezentanta.

Wiktor Sas: Na Eurowizji Junior nie będzie kaskadera

14-latek nie kryje, że nieco się stresuje swoim występem przed międzynarodową publicznością. Podkreśla jednak, że spokoju dodaje mu wsparcie jego ekipy.

Radiu Eska zdradził, że Malta nie zgodziła się, by podczas jego występu na scenie pojawił się podwieszony kaskader (nawiązanie do "latania" z teledysku "Gravity"). "Mamy wiele innych fajnych rzeczy, czyli nikt nie będzie latać, ale jak dużo jakichś innych fajnych efektów będzie" - powiedział Wiktor.

Autorami jego eurowizyjnej piosenki są Tribbs (to pod jego skrzydłami Wiktor wygrał program "The Voice Kids", który dał mu bilet na Eurowizję Junior), Lanberry (współautorka zwycięskich piosenek z Eurowizji Junior z 2018 i 2019 r., odpowiednio dla Roxie Węgiel i Viki Gabor, które dały Polsce dwie historyczne wygrane z rzędu w tym konkursie), Koder oraz brytyjski DJ Coach Harrison.

Reprezentantowi Polski na scenie towarzyszyć będą cztery tancerki, za choreografię odpowiada Tomek Prządka, a za reżyserię Tomasz Motyl. Występ będzie nowoczesny i symboliczny, a sam Wiktor od początku jest mocno zaangażowany w jego powstawanie.

Na scenie u boku Wiktora pojawią się: Wiktoria Wiśniewska (wielokrotna mistrzyni Polski i świata IDO, finalistka programu "You Can Dance - Nowa Generacja"), Kaja Ilska (Mistrzyni Polski w hip-hopie oraz Mistrzyni Świata i Wicemistrzyni Europy IDO w rywalizacji duetów; występowała podczas Festiwalu EKIPA oraz w "You Can Dance - Nowa Generacja"), Alicja Chmiel (wraz z zespołem zdobyła Wicemistrzostwo Europy i wystąpiła w finale World of Dance w Los Angeles; w 2024 r. reprezentowała także Polskę na Eurowizji Junior w Madrycie jako tancerka) i Kamila Surynt (ma na koncie tytuły Mistrzyni Polski i Świata, a wraz z zespołem zdobyła Wicemistrzostwo Europy oraz awansowała do finału World of Dance 2026 w Los Angeles). Skład zespołu został wyłoniony podczas ogólnopolskiego castingu, na który wpłynęło bardzo dużo zgłoszeń z całej Polski.

Eurowizja Junior 2026 na Malcie. Co już wiemy?

Ubiegłoroczną Eurowizję Junior w Tbilisi (Gruzja) dość niespodziewanie wygrała Lou Deleuze z Francji z utworem "Ce Monde". Reprezentująca Polskę 12-letnia Marianna Kłos z piosenką "Brightest Light" zajęła ostatecznie ósme miejsce.

Francja w ostatnich latach zdominowała Konkurs Piosenki Eurowizji Junior. W sumie ma na koncie cztery zwycięstwa (zrównała się na prowadzeniu z Gruzją). Od 2020 r. poza Francją wygrywała tylko Armenia (2021) i Gruzja (2024).

W dziecięcej edycji - w przeciwieństwie do dorosłej - nie obowiązuje zasada, że zwycięski kraj w kolejnym roku zajmuje się organizacją konkursu. Decyzja zapada po rozmowach z Europejską Unią Nadawców (EBU) z reguły kilka miesięcy po finale - wiele zależy od deklaracji nadawcy publicznego oraz jego możliwości organizacyjnych i finansowych.

Po rezygnacji Francji (tamtejsza telewizja publiczna tłumaczyła to redukcją wydatków na krajowe produkcje) organizację przejęła Malta.